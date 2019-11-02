「量子波動速讀」培訓班涉違規　深圳教育局禁止中小學生參加

近期內地出現名目繁多的「神童」培訓班，宣稱「量子波動速讀」、「蒙眼翻書穿針」、「一分鐘閱讀上萬字」，成功吸引不少家長帶孩子報讀。惟不少網民指出，這些都是「學習特異功能」的欺詐騙局，旨在騙取授課費。 對此，深圳市教育局周三（30日）發布通知，禁止中小學生參加「量子波動速讀」相關培訓項目或內容，同時就涉嫌違規的培訓機構展開調查。

深圳教育局發布的通知稱，要求當地教育行政部門、各中小學要對學生參加「量子波動速讀」培訓情況進行核查，教育部門還要對轄區內涉及相關內容非法培訓機構進行排查。

通知還要求，各中小學校需通過家委會、家長學校等途徑和方式，勸導學生家長切勿聽信相關機構的誤導宣傳，主動拒絕子女參加非法培訓。

沐億學堂的培訓課程涉嫌不當宣傳被立案調查。（沐憶學堂微信公眾號）

此前，深圳培訓機構「沐憶學堂」在其微信公眾號刊文宣稱，「通過有版權的訓練系統，以提升青少年專注力為前提，幫助孩子達到每分鐘萬字以上的閱讀水平」。其宣傳冊的課程介紹中，也有「沐憶速讀腦波音頻是以阿爾法波和塞他波為主導的綜合性腦波音頻，且阿爾法波和塞他波都屬於同種基本腦波的一種」等表述，涉嫌不恰當宣傳。

事後深圳市市場監督管理局已將相關宣傳資料打印，並對「沐憶學堂」立案調查。

（新華社）