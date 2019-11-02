成都初中生大嗌「媽媽我愛你」後跳樓自殺　遺書稱語言暴力傷人

近日在四川成都，一名14歲王姓初中生從位於14樓的家中墜樓身亡。當地警方經調查後稱已排除刑案，王男屬於跳樓自殺，家屬亦無異議。 據內媒報道，王男跳樓前曾大叫「媽媽我愛你」，他又留下遺書稱，希望同學們停止語言暴力。

報道稱，事發在10月24日，王男陪母親一起吃完晚飯，在他在房間放好遺書，大叫一聲「媽媽我愛你」後縱身從14樓的窗戶跳下。王母當時聽見兒子叫聲立即衝進房間，但王男已經墜樓。

事後據王男的姑媽透露，王男寫了兩份遺書，一份是寫給母親，另一份是留給同校一位對他有好感的女生，請她代為向同學們轉達遺願，希望大家停止語言暴力。

這名女生在王男跳樓翌日清晨，在社交平台「QQ說說」寫了一段文字——「佳樂已經走了，他希望我來給大家說清楚，語言暴力真的很傷人，無論是有意還是無意，請某些人善良點吧。我也希望佳樂沒有任何問題，已經成定局，也就不要再多說了，一定要珍惜你身邊的人。」

而在留給母親的遺書中，王男表示，他知道這樣做十分不聰明，但希望母親能理解自己的決定。王男又談到自己就讀初中的這幾年內「日子一天比一天難過」。他在遺書中寫道，「你不知道，我有多少次在床上翻來覆去的痛哭、失眠，你們都認為我朋友多，其實我多孤獨的，你們以為我十分陽光，其實我在很多事方面心裏都十分難受！」

據家屬透露，王男（右1）平時喜歡打籃球，性格外向。網上圖片）

由於家人從遺書中了解到王男在就讀的樹德中學受到語言暴力。事發後，家屬曾詢問校方，王男當天在學校是否有異常狀況，班主任回答說無任何異常。但家屬其後從同學處了解到，王男自殺的當日下午在學校就表現很反常，在教學樓樓梯上來回跑了很多趟，還曾大哭，情緒非常差。有同學說看到老師在安慰王男，但也有同學稱是老師在「訓斥」王男。

為了解真相，王男家屬要求學校提供校園監控片段，但校方卻稱公安機關將學校的監控視頻拷貝走了看不到。王男家屬稱，校方後來說10月29號可以看監控片段，「但從中午等到下午，一名自稱是青羊區公安分局民警的人告知我們，說我們妨礙學校正常的教學秩序，讓我們離開，說沒有監控……」

因為不滿學校採取回避態度，王男母親感到悲憤交加，「兒子沒了，我們家長只想了解事實真相，只想看看他到底在學校經歷了什麼，這難道也不行嗎？」

王男輕生前就讀於成都市樹德中學。（網上圖片）

據了解，樹德中學是成都名校。王男母親稱，王男平時學習成績不錯，而且進了重點班（尖子班）。王男的姑媽則指出，王男平時性格外向，從來沒說過想輕生的話，「只是跟媽媽說過他不想在這個班上課」。

報道指，校方後來曾解釋稱，老師當時並沒有批評斥責王男，只是對王男進行了「調侃」，但並未說明王男在學校遭遇什麼語言暴力。學校還表示，（自殺）事件發在家裏，學校也在調查，但學校沒有責任。

就王男輕生一事，成都市青羊區教育局10月31日發布情況說明稱，「學生家長向教育局提出申請，要求調查學生在校相關情況。教育局賡即成立工作組展開調查，商定於11月4日向家長反饋調查情況，根據調查結果處理後續相關事宜。」

（華商報）