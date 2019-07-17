【寒心】處理糾紛反遭學生誣告打人　安徽教師不忿名節受損跳橋亡

在安徽銅陵，一名教書19年的教師周安員日前在處理學生糾紛期間，疑因誤傷學生引起家長不滿，進而與家長發生衝突。雙方經警方調解後，周安員不忿被判賠錢成為犯錯一方，致名節受損，離家出走失蹤12天。 星期一（15日），當地政府通報稱，一具男性遺體在長江中被找到，確認為失蹤教師周安員。

兩次因學生糾紛與家長發生衝突

綜合內媒報道，周安員的家屬透露，周安員的失蹤及自殺，與其之前在學校的兩起學生糾紛有關。6月12日，周安員在上數學課時，用間尺打了一名調皮的學生，學生家長看到孩子腿上的痕跡後，衝入教室掌摑周安員。隨後，據在場的學生回憶，在周安員從教室走到辦公室的路上，該學生家長一直在追打周安員。後來，周安員和學生家長接受了調解，且沒有報警。

過了一個星期後，在6月20日，周安員老師因處理另一起學生糾紛，再次與學生家長發生衝突。據警方事後通報，當時在周的班級裏，「一男一女兩學生為一支筆發生矛盾，周安員上前處置，並與該男生發生了肢體接觸。」

安徽教師周安員。（網上圖片）

但據周的家屬透露，警方的表述遺漏了關鍵性的細節。事發當日，因為該男生和女生互相毆打，周安員才上前處置。而當周試圖拉開該男生時，對方直接打了周安員一拳。周安員則因為太用力想控制該男生，在其身上留下了傷痕。

據報道，該男生回家後告訴家人傷痕「是老師打的」，才導致了家人到學校發洩不滿，和周安員發生了肢體衝突，並威脅稱「上面有人」。隨後校方出面調解仍未果，周安員及其岳母，以及學校和學生家長於6月28日到派出所進行了調解。調解結束後，雙方達成了書面和解協定，周安員的岳母向學生家長支付了930元人民幣的檢查費用。

周安員失蹤後，家人發佈尋人啟事。（網上圖片）

和解後情緒低落 名節比生命更重要

周的家人回憶稱，和解當日周安員全程沉默，雖然簽了字，但其之後的情緒一直很低落。翌日淩晨，家人收到了周安員的短訊：「我快崩潰了。」至7月3日，家人發現周安員失聯，發佈尋人啟事。

報道稱，6月20日這起糾紛中的男生來自單親家庭，是周安員特別關照的對象。從三年級開始，周安員就一直給該學生免費補課。而現在出了這樣的事，周安員告訴家人，他覺得寒心。此外，在周安員離家前一天，他曾對家人説，「賠了錢，就意味著我錯了，但我沒有錯。」周的家人也表示，「周安員是一個把名節看得比生命更重的人。」

周安員的遺體在長江無為劉家渡渡段發現，推測是從銅陵長江大橋跳下自殺。（資料圖片／視覺中國）

家人不滿校方及派出所消極辦案

周安員的遺體在長江被發現後，媒體報道稱其是跳橋自殺。周的家人則認為，從周安員失聯開始，一直單方面在給校長打電話、聯繫見面。校方從未積極尋找周安員和調查案件。

同樣讓周家人感到費解的，是銅陵派出所的態度。為了配合警方找人，周安員的家人提供了很多線索：周安員牙刷上的DNA，銅陵長江大橋下疑似他抽過的煙頭，以及手機定位等資訊，而直到警方通報於發出，家人也從沒有收到過任何關於調查結果的説明。

16日上午，周安員的家人向銅陵市郊區教育局局長表達過對通告隱瞞事實的不滿。對此，該教育局局長回應，該通告是政府為了維穩做出的要求，要考慮到方方面面，希望家人理解。

（綜合報道）