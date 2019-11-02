【化為烏有】億元超級豪宅涉違建被拆除　江蘇屋主門前不捨痛哭

近日，江蘇南通啟東市一處臨近京杭運河的超級豪宅因違建被爆破拆除，整棟樓轟然倒下，引起市民圍觀和網民熱議。 該豪宅屋主稱，房屋造價超過1.3億元（人民幣．下同），他強調是自行拆除，並非政府強拆。不過在豪宅被移除為平地之前，屋主和家人都感到非常難過，有人拍攝到他們互相相擁痛哭的畫面。

造價超過1.3億元的豪宅位於京杭運河旁邊。（網上圖片）

綜合內媒報道，這處豪宅被拆除前一共有三層和一層地下室，裝修得很豪華，屋內面積很大，種了很多花草樹木，還擺放了很多大型裝飾品。有當地居民表示，屋內設有地下室和私人博物館。

據屋主透露，2012年當地清理垃圾場，他看到村裏招商引資後遂回鄉投資建設，「當時建成時，我們法律意識不強，沒意識到使用這片土地是違規的，現在才知道這棟建築都屬於違建。」

關於房屋造價，這名屋主表示，加上綠化和房子總價值超過1.3億，「有很多名貴樹種，周邊環境是花了有一個億的」。

自己的豪宅被夷為平地，屋主與家人相擁痛哭。（影片截圖）

在豪宅拆除之前，有大量當地人前往參觀，屋主則用大聲公喊話稱「該棟建築屬於違建，支持政府工作」。10月31日晚，豪宅被爆破拆卸後，挖土機連夜進行拆除作業，豪宅只剩主體框架。

（新京報）