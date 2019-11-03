嬰兒吊鹽水針頭導管遺留體內　陝父四處求醫近1年未尋獲

陝西榆林市一名嬰兒去年底在當地一間醫院接受輸液治療，護士在為其更換針頭時，針頭導管卻斷裂不見，經過超聲波檢查，發現導管遺留在血管內。而當嬰兒轉院接受手術取出導管時，醫生卻遍尋不到導管，再次超聲波檢查亦未見蹤影，懷疑導管是經血管流向身體其他地方。 由於擔心導管流入心臟或肺部危及性命，嬰兒父親及後近1年時間花費逾10萬元人民幣奔波四處求醫，然而還是未能從嬰兒體內找出導管下落。

針頭導管疑經血液流向嬰兒身體其他地方。（網上圖片）

事發於去年12月，白先生帶當時5個月大的孩子到榆林市星元醫院治療眼疾，主診醫生對孩子進行手術，術後發現感染，於是開始輸液治療，期間護士更換留置針時，發現針頭導管斷裂，經超聲波檢查發現，嬰兒頭部皮下有管狀回聲物，推斷導管掉入了頭部血管。

由於星元醫院稱沒有能力取出導管，嬰兒被轉往西安市兒童醫院治療，該院經超聲波檢查確認有管狀回聲物，但在開刀取異物時，卻發現異物不見了，再次對同樣位置進行超聲波檢查，亦不再發現有異物。負責手術的醫生指，導管可能被血液經血管沖走。

院方指家屬不願司法途徑解決

白先生表示，由於擔心導管隨血液流入心臟或肺部，若搶救不及時或有生命危險，事發後一家人先後輾轉西安、北京多間醫院，希望能找到異物並取出，卻一直未能如願。他又指，星元醫院承認事件是院方過錯，但卻一直未提出處理方法。

涉事醫院上周六（2日）向傳媒表示，事件會經由當地的醫療糾紛人民調解委員會（醫調委）處理，直指事情未妥善處理是因家屬不願走司法途徑解決。醫院強調，院方已提供5萬元治療費用，無論經醫調委或司法程序處理，院方都會承擔相應責任。

（華商報）