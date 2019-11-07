總價千萬金馬桶亮相進博會：鑲4萬粒鑽石破世界紀錄，無馬桶功能

第二屆中國國際進口博覽會於周二（5日）在上海開幕，會場上的黃金馬桶成為最亮眼的展品之一。黃金馬桶鑲有40815粒鑽石，馬桶價值高達1005萬港元，周三（6日）被授予健力士世界紀錄「鑽石鑲嵌最多的馬桶」，成為第一件在進博會現場被頒發健力士世界紀錄證書的展品。 不過，參展方強調，該展品並不具備馬桶的一般功能，只是擁有馬桶的造型。不過，該馬桶在進博會展覽現場是可售賣的。

品牌工作人員指出，該黃金馬桶採用獨特鑲嵌技術，將40815粒、總計334.68卡鑽石鑲嵌在防彈玻璃材質的物料上，馬桶的其他部份由鍍金構成，市場總價為1288677美元（約合1005萬港元）。

參展人員指出，品牌方不是真的想製造一個鑲滿鑽石的馬桶，而是希望告訴大家，品質生活向上發展的空間是無限的，即使是最普通、最簡單的物品經過雕琢和裝飾，也可以變成一件耀眼的藝術品，這與進博會創設品質生活展區的初衷相符，即展示品質生活的提升擁有無限的可能性。

此外，該品牌同時展出一把鑽石吉他，上面鑲嵌有400卡鑽石，含有1.6公斤的18K白金，估值約200萬美元，被健力士紀錄認證為「最有價值的吉他」，據稱曾被美國著名歌手米高·積遜（Michael Jackson）的哥哥在其演唱會中使用。

據悉，該展品製造商至今已製造過10件被授予健力士世界紀錄的珠寶產品。其總裁認為，健力士世界紀錄既然存在就有其合理性，可以盡情發揮想象力和潛能，從各個角度去突破或創造它。「它給了產品很多的想象空間，只要你想得出來，你就能拿到紀錄。」

（綜合報道）