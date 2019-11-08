貴州婦肚痛難耐讓14歲仔開車送院　往返逾60公里遭交警處罰

近日在貴州畢節市黔西縣，一名婦人在家突然肚痛難耐，由於丈夫外出未歸，急於求醫的她竟讓其14歲的兒子開車將她送院再回家，前後逾60公里。

照片顯示身形較小的少年（紅圈示）正在開車。（網上圖片）

綜合內媒報道，畢節交警微博收到網民舉報稱，周日（3日）在畢節市黔西縣看見一名少年在開車，並透露少年起步時曾不慎跣胎。網民提供的圖片中可以看出，少年的身形較小，略微仰著頭，比較吃力的觀察著前方。交警其後找到了這名開車的少年和他的父母。

經詢問，少年今年14歲，當時開車的就是他，副駕駛坐的是他母親陳某某。少年稱當日下午母親肚痛，父親不在家，母親叫他拿鑰匙開車送她去黔西就醫，然後晚上兩人又駕車返回家中。

民警問陳婦為什麼要叫孩子開車時，陳婦回答說，因為肚子太痛了，問孩子會不會開，孩子說會一點，於是就叫孩子拿車匙開車去黔西就醫。

民警又問少年怎麼學會開車，陳婦回答說是他自己看會的。少年童則回答說，以前家裏有輛三輪車，自己是根據三輪車學會的開車。據悉，陳婦的家距離黔西有30多公里。

民警隨後對少年和其父母進行了道路交通安全教育，並根據《道路交通安全法》對少年無有效機動車駕駛證駕駛機動車的違法行為處罰款1000元（人民幣．下同），對陳婦將車輛交給未取得駕駛證的人駕駛的違法行為處罰款1000元的處罰。此外，陳婦兩年內將不能申領機動車駕駛證。

（北京頭條）