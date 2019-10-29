深圳26歲女獨遊華山遭姦殺　家屬控景區管理疏漏索賠300萬

今年7月，一名來自深圳的26歲彭姓女遊客在陝西華山慘被姦殺。涉案28歲甘肅籍疑犯楊男日前因涉嫌搶劫、強姦和殺人三宗罪被移送檢察院。 彭女士的家人以存在安全管理漏洞為由，向華山景區提出300萬（人民幣，下同）索賠，雙方律師正就賠償數額溝通。

深圳的26歲彭姓女遊客在陝西華山慘被姦殺。（華商報）

事發於7月16日，家住深圳市坪山區的彭女士坐高鐵來到陝西華山風景區遊玩。她之前就職於一家教育培訓機構，但因工作繁重而辭職，並決定外遊散心。但到當晚，彭女士與家人失去聯絡，3日後（19日）證實遇害。

案情指，疑兇楊男當日逃票進入景區，伺機尋找搶劫目標。當日下午5時左右，他在離仙峪景區大門不遠處的一段棧道見到彭女士進入，決定下手劫財。彭女士曾掙脫逃跑並大聲呼救，但山谷遊客稀少，最終又被對方抓住，遭強姦後被他以鞋帶勒斃。楊男之後再在一處石坑拋屍，並利用彭女士的手機，在微信朋友圈發訊息「報平安」。

死者家屬認為，華山景區管理疏漏，決定索賠300萬。（視覺中國）

斥景區安保和救援不力 未盡到救助義務

愛女遇害，彭女士父親彭先生悲痛不已：「我女兒購買了門票進入華山景區，華山旅遊集團公司有保障其人身和財產安全的義務。」他認為，作為國家5A景區，華山方面的安保和救援不力，存在嚴重管理漏洞，在女兒受侵害時，景區沒有盡到救助義務，「我女兒從深圳遠道而來，卻再也回不到她溫暖的家了！」

為此，彭先生要求賠償喪葬費、精神損害撫慰金等共計300萬元，其中喪葬費和死亡賠償金100萬，精神損害撫慰金等200萬元。此外，家屬還要求，必須追究相關人員的法律責任，要求陝西省旅遊監察執法總隊對華旅集團立案調查。

管理公司：對突發刑事犯罪案件心有餘而力不足

華山旅遊集團安防中心則表示，希望死者家屬理解不幸事件發生的真正原因，而作為國家評審核准的5A景區，已完全符合相應安全管理的要求和標準，面對刑事犯罪的突發性和難以預防性，司法機關尚無法杜絕和難以避免，「我公司作為5A景區日常工作的管理者，也是心有餘而力不足。」

該公司又指，華山景區不是侵權責任的直接主體，如果疑犯無法承擔民事賠償責任，這時才能考慮向景區提出民事索賠，而死者家屬索要300萬顯然太高。

據報道，雙方律師正就賠償數額溝通，可能定在100萬賠償左右。

（華商報）