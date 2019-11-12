【「烏龍」執法】六旬患癌翁被誤當嫖客遭警狂毆　河北警道歉擔責

日前在河北唐山，一位年屆63歲的張姓老翁被警方誤認為嫖客，遭到警員圍毆，期間受傷住院。雖然警方其後願付9萬元（人民幣．下同）和解，但張伯發現協議書內未提及他被暴打，於是誓言要追究到底。 此事引發輿論關注後，唐山開平警方周日（10日）公開向張伯致歉，指這是一宗執法「烏龍」事件，願意依法依規承擔相應責任。

63歲張伯捱打後入院，之後向多個部門投訴卻被冷待。（微博影片截圖）

據此前報道，張伯去年6月因患結腸癌而做過手術。今年9月，張伯洗澡時聽到異聲，以為有人盜竊，僅穿短褲到自家樓下查看，即被3名警員當嫖客壓倒地上圍毆，其後再強拉入洗浴店暴打兼噴辣椒水，造成身體多處受傷。

在洗浴店逾一個小時後，才有一名疑似是教導員的人前來說他們找錯了人，調查證實張伯沒有犯罪，當時有幾名警員向他道歉，「對不起我們抓錯了、打錯了」，張伯被送回家不久後再被送院。經醫院診斷，張伯全身多處軟組織受傷、腰椎間盤膨出、左肩關節肌腱損傷，住院一個多月的治療費共18,695元。

直至7日，張伯妻子透露，稱警方早前給了他們家9萬元，雙方要簽協議書，不過協議中沒有提及警察打人，只說張伯因身體不適入院。張伯妻子稱就算要那些錢，也會繼續追究警方的法律責任。張伯亦認為，因為這次事件，他還被周邊人誤會，感到十分委屈。

警方致歉：願承擔應負的責任

直至輿論發酵，當地警方於10日發通報稱，「唐山市公安局開平分局局長張瑞明等專程前往路南區某包子鋪經營者張某明家中，就日前發生的一起執法『烏龍』事件向其鄭重道歉。」

通報還稱，警方對這次誤會使張某明身心受到的傷害深感不安，對此事給張某明一家帶來的困擾深感負疚。「願意本著以人為本、實事求是的態度，繼續與張某明一家誠意溝通，妥善處理後續事宜，並依法依規承擔應負的責任。」

對此，張伯的妻子表示，警方早前支付9萬元錢的補助款將用來看病，「如果錢剩下我們會退回去，如果不夠警方說還會負責，警方道歉很誠摯，我們很滿意。」

（新京報）