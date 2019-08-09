【颱風利奇馬】青島政府擅發颱風預警惹誤會　激嬲氣象台後急道歉

超強颱風「利奇馬」來勢洶洶，內地各省市嚴陣以待。周四（8日），青島政府新聞辦公室自媒體平台「青島發布」因擅自推送「颱風預警」消息，惹來青島市氣象台不滿，並遭對方指責是「違規發布」，引發關注。 至周五（9日），「青島發布」在微博發布致歉信，承認訊息傳遞不夠專業和精準，並稱今後將引以為戒。

綜合內媒報道，8日下午近6時左右，「青島發布」的頭條號（即《今日頭條》上的自媒體帳號）轉載青島新聞網的消息，稱「青島市氣象台發布颱風預警」。

惟青島氣象台官方微博「青島氣象」隨後便發出鄭重聲明，否認曾經發布「颱風預警」，並指責「青島發布」此舉違規，怒斥對方作為一個政府官方訊息發布渠道，不應「添油加醋想怎麼說就怎麼說」，末尾還加上一個「憤怒」的表情。

青島氣象台在微博發出鄭重聲明，並怒斥「青島發布」違規發放「颱風預警」消息。（網上圖片）

青島氣象台的聲明強調，目前氣象部門暫未發布颱風預警，如果發布颱風預警，市裏將啟動應急預案，包括防汛、安置等，是非常嚴肅的事情。

氣象台還說，目前預報只是基於當前資料給出的預報，後期很可能還會做出調整，沒有定數，一定看最新的預報。但這條微博目前已被刪除。

青島政府新聞辦公室官方微博「青島發布」發文稱「將軍有劍，不斬蒼蠅」，引起強烈反彈。（網上圖片）

事件引起關注後，「青島發布」在9日上午7時發文稱「不要在小事上浪費時間，將軍有劍，不斬蒼蠅」，疑似回應颱風預警誤報的事件。網民則解讀為，青島政府將自己比作「將軍」，將青島氣象台比作「蒼蠅」，留言評論區罵聲一片，「道個歉很難嗎？擱這跟誰陰陽怪氣呢？」「含沙射影」「好大的官威啊！」

但在兩小時後，「青島發布」在微博發出致歉信，承認將青島氣象台發布的「颱風對青島的風雨影響」，改成了「颱風預警」，出現錯誤。「我們的專業知識欠缺，分析把握不夠。」

青島市政府。（網上圖片）

另據新京報報道，青島政府新聞辦公室職員早前透露，其官方微博、頭條號等新媒體帳號均由其辦公室的一名工作人員運營，因這名負責新媒體運營的工作人員專業知識欠缺、分析把握不夠，未能準確區分「颱風路徑預測」和「颱風預警」的差別，導致信息傳遞不夠專業和精準。

該名職員還說，內部不會對相關人員問責或處罰，但未來回加強氣象知識學習，規範發布平台管理，杜絕此類事件再次發生。

（綜合報道）