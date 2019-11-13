【雙11．大數據】全國人均花1000元　最強「剁手黨」消費52萬元

中國人民銀行日前公布「雙11」當天的數據，網聯、銀聯共處理網絡支付業務達17.79億宗，金額高達14820.7億元（人民幣．下同），分別較同期增加35.49%及162.20%。

據內地傳媒報道，按照目前中國人口粗略計算，17.79億宗交易及14820.7億元，即相當於全國每人有超過一宗交易，人均花費1000元。換另一個角度，中國去年GDP為90.03萬億元，僅僅個雙11，就相當於前者的1.65%。

網聯、銀聯在雙11共處理網絡支付業務達17.79億宗，金額高達14820.7億元。（視覺中國）

人行提到網聯、銀聯共同處理的網絡支付業務多達17.79億宗。其中據網聯自身公布的數據，其處理跨機構支付交易為15.4億宗，金額達1.16萬億元。最高峰時期是在當天淩晨零時3分44秒，每秒有超過7.15萬宗交易。

有趣是，招商銀行有公布一系列的雙11數中，其中該銀行最強的「剁手黨」單日消費達52萬元，最精明的「剁手黨」則是單日交易金額為291宗。此外，數據亦顯示，「剁手黨」中有52.%為女性用戶，但男性用戶的單宗交易金額卻是女性的1.3倍。不知道星座會否是變成「剁手黨」的因素，但天秤座的交易金額為28億元，佔比超過10%，穩居第一。至於全國消費最強的城市，依次是上海（59億元）、北京（53億）、深圳（38億）、廣東廣州（16億元）及重慶（15億元）。

（綜合報道）