福建男姦殺婦女後留字條「等你們來抓我」　逃跑次日即被抓獲

福州市檢察院周三（13日）發布一份起訴書，披露一宗故意殺人、搶劫、強姦案情節。起訴書顯示，福建南平建甌市男子周宏彬強姦殺人後，留下「我等你們來抓我」的字條逃離現場。但就在次日下午，警方將其抓獲歸案。

起訴書指出，事發在2016年6月29日凌晨3時左右，被告人周宏彬預謀實施搶劫，隨身攜帶一把匕首在福州市晉安河邊尋找作案目標，遇到正在招嫖客的被害人江姓女子。雙方談好嫖資後，江女將周宏彬帶至自己的住所。

在江女要求周宏彬先行支付嫖資時，周宏彬便持刀要求對方交出財物，江女見狀激烈反抗，周宏彬便將其按倒在床上，丟掉匕首後用雙手掐住江的頸部至其昏厥。待被害人江女不再反抗，周宏彬強行與其發生性關係。其後，周宏彬見江女還有生命體徵並能發出聲音，再次用雙手緊掐她的頸部並用兩個紙團堵住江的鼻孔直至其死亡。

建南平建甌市男子周宏彬強姦殺人後，留下「我等你們來抓我」的字條逃離現場。但次日就被警方抓獲。（示意圖/網上圖片）

殺人後，周宏彬取走江女皮包內的1,100元人民幣，並留下其親筆寫有「我等你們來抓我」的字條後逃離現場。次日下午3時左右，偵查人員在福州市鼓樓區一網吧內將周宏彬抓獲。

起訴書中，檢察院認為，周宏彬使用暴力故意非法剝奪他人生命，又違背婦女意志，使用暴力手段強行與婦女發生性關係，且以暴力、脅迫手段搶劫公私財物，其行為已觸犯《刑法》規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以故意殺人罪、強姦罪、搶劫罪追究其刑事責任。周宏彬一人犯數罪，根據《國刑法》第六十九條之規定，應當實行數罪並罰。

檢察院還認為，周宏彬曾因犯搶劫罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執行完畢以後，在五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，依據《刑法》第六十五條之規定，是累犯，應該從重處罰。

（澎湃新闻）