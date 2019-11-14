內地公安部今天（14日）在記者會上通報，山東的網絡安全部門偵破一宗網上販賣迷姦藥物案，搗毀生產、貯存迷姦藥窩點7處，抓獲主要疑犯18名。 公安部指出，其中一名楊姓疑犯從上線購買冰毒後，配製「眼藥水」等催情藥，另名劉姓疑犯使用精神類、麻醉類藥品配製「天使」等昏睡類迷姦藥，兩者配合使用可致受害人精神恍惚長達24小時。

山東警偵破網售迷姦藥案：有藥物可使人精神恍惚24小時。（視覺中國）

通報稱，今年2月，山東煙台警方網安部門發現，有人在網上大量出售迷姦藥，隨後警方組成專案組，成功鎖定以楊男、劉男為首配置、銷售含有冰毒成份、精神類麻醉類藥品成分的迷姦藥犯罪網絡，和以曲姓疑犯為首販賣精神類麻醉類藥品犯罪網絡。

從日本走私強力安眠藥

3月24日開始，專案組抽調50多名警力，奔赴多省市開展抓捕行動，成功打掉配置、銷售迷姦藥物犯罪團夥2個，搗毀生產、貯存迷姦藥窩點7處，抓獲主要疑犯18名，收繳成品迷姦藥198瓶、處方藥317盒、日本產強力安眠藥4700粒，以及其他大量違禁藥品，鏟斷一條由日本走私違禁藥物的地下渠道。

經查，楊男配置的「眼藥水」與劉男配製的「天使」配合使用，可致受害人精神恍惚長達24小時之久。曲男團夥透過醫院、醫藥公司和境外代購等非法渠道，大量購入精神類、麻醉類藥品，再上網出售獲利。

買家先侵害熟人 拍片上網牟利

煙台警方指出，這些疑犯購買到非法藥物後，以虛擬身份在網上大量組建聊天群組，同時不斷拉人入夥，使用暗語販賣迷姦藥，並在群內向買家傳授使用方法，教唆甚至相約共同實施迷姦犯罪。下游買家一般會選擇親朋好友、同事熟人這一類人作為迷姦犯罪的侵害對象，積累經驗後再擴大到其他女性甚至幼女，疑犯還利用約會網友與女同事加班獨處等機會伺機下藥，實施犯罪並拍攝影像，甚至上傳到網絡獲利。

（澎湃新聞）