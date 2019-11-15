浙江婦患「強迫性購物障礙」　雙11期間激化　一夜花10萬元網購

浙江杭州42歲的朱女士在「雙11」前夕一夜之間就豪花10萬元人民幣網購後，被丈夫帶到醫院求診，結果被診斷患上重度「強迫性購物障礙」。 醫生指，朱女士的情況已堪比吸毒成癮、賭博成性，需要進行藥物治療。

據了解，朱女士丈夫是看到家中有百多個包裹，遂立即將朱女士帶到醫院求診。原來在一個月前，朱女士感到工作壓力太大後辭職在家，但情緒一直相當焦慮。朱女士平常也很喜歡購物，只是花費尚未如此誇張。

吳月靜指，朱女士長期都有喜歡購物的行為，可能是雙11期間被激化。（視覺中國）

主診醫生浙江醫院精神衛生科醫生吳月靜指，強迫性購物是指由不可抗拒、無法控制的沖動引發過度消費，並在購物上花費大量的時間，通常就是由負面情感引起，最終導致社會、人際和經濟上的出現問題，「她其實是長期以來就是有這種行為，然後可能在這個雙11期間就是激化了。」

但要留意的是，據浙江醫院在官方微信公眾號上的介紹，即便同為「購物狂」表現，也並不全是強迫性購物障礙患者。精神衛生科副主任吳萬振指出，雙相情感障礙（躁狂抑鬱症）患者在躁狂發作期間，也可能出現花錢無節制的情況，因此不能簡單地將「購物狂」和強迫性購物障礙患者劃上等號。

（綜合報道）