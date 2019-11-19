【誠實豆沙包】男子酒駕撞車靠關係免罰　網上「自爆」後三警停職

浙江寧波近日有網民發文聲稱酒駕撞車被扣查後，全靠朋友的丈夫「剛好認識人」，結果得以免去行政拘留及扣分。 事件曝光後引起社會關注，寧波警方在周二（19日）發通報，指負有責任的一名警察及兩名輔警已停職待查，當事人則按照既定程序罰款及行政拘留15日。

據了解，先是有網民「與孤獨終歸於好」在網上發文，聲稱「有驚無險，從此不在（再）喝酒」，並附有多張聊天截圖，可見到有「只要不拘留15天，不扣12分就行，以後喝酒不要開車了」、「還好是海曙，我老公剛好認識人」、「不用客氣，都是朋友，下次喝酒不用（要）開車了」等的內容。

寧波市公安局交通警察局海曙大隊其後在官方微博上回應，表示對於有指交警在事故處理過程中存在涉酒且未被處理的情況，大隊對此高度重視，已第一時間展開全面調查，交警局紀委亦同步介入調查。

寧波警方最後在周二通報調查進展情況。事發於上周日晚上9時許，23歲男子潘某（涉事網民）酒後駕駛，與兩輛相同方向行駛的私家車發生碰撞後肇事逃逸。海曙大隊接報後趕赴現場處置，翌日鎖定潘某並通知其到案接受調查。上周二（12日）下午，經三方自行協商後意外賠償問題達成協議，但當值的警察舒某未有對案件作進一步處理。

事件曝光後海曙大隊立即表明會展開全面調查，交警局紀委亦會同步介入調查。（微博截圖）

通報又提到，為逃避處罰，潘某通過朋友楊某聯絡到海曙大隊的輔警沈某，沈某亦找到另一名輔警余某幫忙。楊某向潘某索要2萬元（人民幣．下同），其中1萬元存入個人戶口，其餘則用作請客答謝沈某。及至上周六（16日），潘某為博人眼球，將相關情況在網上公開。事情鬧大後，楊某翌日就將2萬元退還給潘某。警方對於楊某可能存在的違法犯罪行為，已在展開調查。

（綜合報道）