【寫咩好】東北雪後「雪地代寫」訂單暴漲　按字收費保證雪白字靚

內地東北地區近日降下一場大雪，不但多地換上「白衣」，景色迷人，同時亦帶挈「雪地代寫字」的訂單暴漲，不少網店兩天內接到數十個訂單。「雪地代寫字」多是按字收費，平均一個訂單都不過「幾蚊雞」。

據內地傳媒報道，「雪地代寫」之類的突然在周二（19日）佔據各大社交網站的熱門搜尋排行榜。網店表明「幫南方的朋友們在雪地寫字」、「2元（人民幣．下同）一個字，實際價格隨緣」，有興趣的顧客只要說出內容，十多分鐘後就會收到一張在雪地上寫下指定內容的照片。原來東北地區數日前普遍落大雪，因而令到「雪地代寫」的訂單暴漲。

「雪地代寫字」近日訂單暴漲。（微博）

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報道指，「雪地代寫」早於幾年前就出現，至今熱度仍絲毫不減，並從最早的按面積大小收費，變成如今的按字收費，又或是按照片收費，一張照片5元（人民幣．下同）至10元。部分網店為表誠意，也為寫字更好看，更會特別提出「不戴手套寫」，並為顧客拍攝影片，記錄整個過程。

其中一名網店店主崔小姐指，此前在網上看到有「雪地代寫」，「覺得特別好玩，就也想嘗試一下」。在哈爾濱讀書的崔小姐直言，做「雪地代寫」並不為了掙錢，單純是覺得好玩。另一位網店店主同樣表示是出於「好玩兒」才開始做「雪地代寫」並在近幾天接到將近40個訂單。

崔小姐介紹，一般顧客都會要求雪要乾凈，字要寫得好看，「所以找地方其實是最麻煩的」。有時候遇到有腳印的地方，如果雪夠厚，崔小姐就會先把腳印擦掉，然後才寫字。崔小姐做「雪地代寫」已久，累積不少經驗，「也有人質疑過，發來其他人在雪地上寫字的圖片，說為甚麼不一樣，後來我發現是因為雪的厚度不一樣，有的地方雪薄，寫出來的就很好看，但哈爾濱的雪太厚了，寫出來就會不太一樣。」此外，假若要照片清晰，每個字都要寫成像臉龐般大，拍照時也盡量選擇白天或者晚上有路燈的地方。

（北京青年報）