【世界盃外圍賽】國足版「成語動畫廊」　劣績竟被稱「差強人意」

中國國家足球隊（國足）日前於世界盃亞洲區外圍賽A組，作客以1：2不敵敘利亞，出線形勢不樂觀。主教練納比（內地稱「里皮」）更在賽後的新聞發布會上憤而宣布辭職，批評中國隊沒有鬥志和求勝欲，恐懼對手。 隨後中國足協在官方微博上就落敗致歉，卻稱「中國男足表現差強人意」，惹來不少球迷炮轟。

納比在賽後的新聞發布會上憤而宣布辭職。（路透社）

中國足協賽後稱國足的差劣表現是「差強人意」，惹來球迷炮轟。（微博）

「差強人意」出自《後漢書．卷十八．吳漢傳》的「吳公差強人意，隱若一敵國矣」，本義是指能夠振奮人心，但後來漸漸演變成「尚能令人滿意」，粗俗點說就是「OK啦～」的意思。國足在抽籤後獲與敘利亞、菲律賓、馬爾代夫及關島同組，被認為是「上上籤」，或許能順利出線。未料四場比賽結束後，國足交出兩勝一平一負的差劣成績，中國足協的一句「中國男足表現差強人意」更顯得格外刺耳，令不少已對國足表現大感不滿的球粉更加憤怒。

球迷熱議：

—我感覺中國足協還不知道差強人意甚麼意思。 —還差強人意呢，讓發這條微博的也主動辭職吧！ —還勉強滿意，臉往哪裏擱啊，你也辭職吧！ —差強人意的意思是大體上使人滿意，看起來你們還自我感覺良好呢。

國足作客以1：2不敵敘利亞。（新華社）

有趣是，有內地傳媒指出，由於國足歷來的表現不令失望，以致不少詞句用在國足身上，往往都會「不同凡響」，例如有上述的「上上籤」。上屆世界盃亞洲區外圍賽，國足亦是被指抽到「上上籤」，與卡塔爾、不丹、馬爾代夫及香港同組，但結果國足主場被香港逼和，作客不敵卡塔爾，最後是驚險地奇迹出線，時隔15年後再度殺入12強，「『上上籤』要是有思想，它可能也覺得冤枉，怎麼抽中我的那麼多球隊，頻頻翻車的只有這一支呢？到底咋回事，你們心裏沒數嗎？」

另一個詞句就是「得失球差」，足球比賽的分組賽靠得失球差來確定排名的情況非常常見，但國足卻會「計錯數」，以致最終被淘汰。2004年的世界盃外圍賽，國足以7：0大勝香港，不少球迷都興奮以為出線一定無問題，未料下階段比賽卻沒有國足的位置。原來國足「計錯數」，得失球差要8球才足夠，球員眼見7：0後以為「夠數」而放軟手腳，最終飲恨收場。

守前柱的國足後衛張琳芃（中）沒有受對手球員壓力下打算凌空飛腳解圍，未料一腳射入了自家的龍門。（新華社）

甚至「打平即可出線」對國足而言亦是一個「魔咒」，被內地傳媒戲稱是「打死也不出線」。「打平即可出線」對其他球隊而言是出線形勢不錯，但對國足而言卻意味有相當風險。2007年的亞洲杯，國足在小組賽最後一場「打平即可出線」，結果負於烏茲別克被淘汰；2013年亞洲杯外圍賽C組最後一輪，國足同樣「打平即可出線」，結果負於伊拉克，最後要靠得失球差才艱難存活。

（綜合報道）