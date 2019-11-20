【天價】元代趙孟頫書法作品北京拍賣　2.67億元成交創紀錄

總部位於北京的中國嘉德拍賣公司周二（19日）晚拍賣元代書畫家趙孟頫的書法作品《致郭右之二帖卷》，並在歷時超過一小時的競價後以2.67億元（人民幣．下同）成交，創下趙孟頫作品在拍賣市場的價格新紀錄。

據介紹，趙孟頫的《致郭右之二帖卷》共分二帖，分別名為《應酬失宜帖》及《奉別帖》，皆是寫給同代的大收藏家右之（即郭天錫），是趙孟頫早期的書法作品。《應酬失宜帖》的內容大意在元朝要員程文海來杭州征召隱逸時，趙孟頫矛盾重重、進退兩難的複雜心理，以及他在面對朋友間在利益矛盾時所采取的果敢態度。《奉別帖》則是趙孟頫對朋友經濟受困的關切與同情，和自己在京城獨處的孤獨。

趙孟頫的《致郭右之二帖卷》。（中國嘉德拍賣公司）

當代學者大多認為《奉別帖》書寫於趙孟頫自求外放，將赴濟南前夕。但對於《應酬失宜帖》的書寫日期，學者的意見有分歧，或定為至元29年之初，又或認為是至元23年，即程文海奉詔至江南搜訪遺逸，趙孟頫被找到後不得擺脫之際所寫。

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《致郭右之二帖卷》是研究趙孟頫生平、交往、書風等的重要文獻資料，多次被專家引用，故不論從史料價值與藝術價值看，都非常珍貴，極為難得。值得一提是，趙孟頫的書法作品多收藏在博物館，在市場上流通極少，《與郭右之二帖卷》是流傳有緒、備受學術界關注的名物，鑑藏印有明代王惟儉、清代王鴻緒等人，近代則流入日本，由澄懷堂山本悌二郎、知名書道家赤羽雲庭收藏，並曾有多次出版與展覽。

值得一提是，在20世紀90年代，著名古書畫鑑定家王連起在《趙孟頫書畫真偽的鑑考問題》中，有提到《致郭右之二帖卷》流落到日本，「得見照片，真迹無疑」，並稱自己於2009年曾受國家文物局委托與薛永年去日本準備購回此卷。但時至今日，《致郭右之二帖卷》不知為何會最終會在北京被公開拍賣。

（綜合報道）