【兒童性侵】內地去年至少750名受害者最小僅3歲　近70%熟人作案

廣東茂名早前一名有智力障礙的12歲女童，短短8個月內兩次因姦成孕，先後在3月及11月進行人工流產。 有內地傳媒梳理數據發現，內地近年來兒童性侵案件頻發，單單去年被公開報道的就有317宗及超過750名受害者。

廣東茂名早前一名有智力障礙的12歲女童，短短8個月內兩次因姦成孕要做人工流產。（澎湃新聞）

報道引述來自公益組織「女童保護」的統計數據指，無論在城市的兒童還是在農村的兒童，均會有被性侵的風險。數據顯示，雖然2018年被公開報道的兒童性侵案件中，超過50%是發生在城市，但有可能是因為農村兒童的安全監護薄弱，遭遇性侵的情況相對隱蔽，更難以被發現。

此外，數據亦顯示，受害者以7歲至14歲的中小學生居多，其次是7歲以下兒童，年齡最小的更只有3歲。2018年的兒童性侵案件中，近70%都是熟人作案，包括有教師、鄰居、親戚等，而且不少是容易接觸到兒童，且能取得其信任的從業者，例如有校巴司機、學校廚師、幼稚園工作人員、保安、舞蹈團成員等。

面對性侵犯 防範意識顯然不足

「女童保護」亦發現，即使兒童性侵案件屢見報端，但兒童在面對性侵犯時的防範意識顯然不足。「女童保護」曾於2015年在多個省份為4719名兒童進行隨機調查發現，當中有23%的人不了解性教育，對此似懂非懂；在關於私隱部位的問答中，超過40%的兒童概念認識不清或不知道，甚至有22%的人誤以為手、臉、嘴巴和頭部是私隱部位。

值得一提是，保護兒童免遭性侵犯，需要家長做好監督和教育工作，但「女童保護」在2018年的調查中，發現僅有40%的家長能從言行中判斷孩子是否遭遇性侵犯。與此同時，在日常生活中，只有37.35%的家長經常對孩子進行預防性侵犯的安全教育，更有22.91%的家長是從來沒有做過，箇中原因往往是因為家長不知道如何進行，又或是覺得為時過早。

（澎湃新聞）