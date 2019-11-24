山東勞務派遣公司以「奧斯維辛」為名惹批　遭當局要求改名

第二次世界大戰期間，納粹德國在歐洲各地建造集中營，其中最廣為人知的便是波蘭奧斯威辛（內地又譯「奧斯維辛」）集中營，逾百萬人在此被殘忍殺害，其中大多數是猶太人。 山東省一家勞務派遣公司最近被網友發現以「奧斯維辛」命名，立即引來口誅筆伐。內媒報道指，這一名稱違反有關法規，當地政府有關部門已要求公司改名。

內地至少兩家公司被揭以「奧斯維辛」為名。（《新京報》）

涉事公司是位於山東德州市平原縣的「平原奧斯維辛勞務派遣有限公司」，成立於2015年，註冊資本人民幣200萬元。內媒《新京報》評論指，「奧斯維辛」有過如此沉重的歷史，用來為公司起名是對歷史的冒犯，也是對人類情感的冒犯。所以從情感上講，這家公司名字被曝出並且證實後，必然不被公眾接受。

逾百萬人在波蘭奧斯威辛集中營被殘忍殺害，其中大多數是猶太人。（視覺中國）

評論又指，公司取名為「奧斯維辛」，在法律上也是不被允許的。在《企業名稱登記管理規定》第九條中就規定，企業名稱不得含有有損於國家、社會公共利益和可能對公眾造成欺騙或者誤解的內容和文字。

內媒報道指，與這家公司一同被曝光的還有一家名為「奧斯維辛衛浴經營部」的小型企業；而在網上搜尋也不難發現，類似的公司名稱還有不少。

平原縣行政審批服務局工作人員回應說，涉事公司的名稱確實不妥，已要求公司負責人進行變更登記。

網民熱議：

「我想知道當初工商部門是怎麼審核通過的。」

「我們不得不承認一個事實：很多人不讀書，其中包括本案工商管理部門做審批業務的公務員。」

「奧斯維辛衛浴，太可怕了吧，準備洗澡就是進毒氣室了。」

（綜合報道）