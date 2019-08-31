為求「霸氣」 把兒子名字PS成「韋我獨尊」　柳州男被行拘5日

因為後悔自己給兒子取的名字不夠「霸氣」，近日廣西柳州一名叫韋某的男子，通過軟件修圖將戶口本上其兒子的姓名「PS」成了「韋我獨尊」發到網上，引起網民轉發、炒作。結果韋某被控尋釁滋事，被行政拘留5日。

8月28日，柳江公安分局網安部門民警經過工作發現，有一張印有「韋我獨尊」姓名頁的常住人口登記卡在微信群和微信朋友圈大量轉發。然而警方調查發現，戶政人口登記系統中沒有登記有「韋我獨尊」這個居民的名字。

對此，民警開展了進一步調查，最終發現網民為「A×教練」的男子韋某（現年31歲，柳江區拉堡鎮人）是最早發圖者，於是將其傳喚至派出所接受調查。

韋某告訴警方，8月22日，他給剛剛出生的兒子上了戶口，取名「韋某翔」。然而回到家後，韋某覺得兒子的名字「不夠霸氣」，於是給兒子取了另外一個名字，叫「韋我獨尊」。為了炫耀，8月23日晚上，韋某將兒子的一張常住人口登記卡、一張出生醫學證明拍照發到某網站，付費在網上請人把兩張相片上的名字「韋某翔」修圖改成「韋我獨尊」，然後發到微信朋友圈。

鑒於韋某虛構事實、嘩眾取寵的行為已經觸犯《治安管理處罰法》第二十六條之規定，構成了尋釁滋事。柳江警方依法對其處以了行政拘留5日的處罰。

（南國今報）