內媒揭秘「最強小三勸退師」：一年勸退800人　還帶小三去相親

近年內地各大城市興起一種新職業「小三勸退師」，工作就是勸退介入婚姻的第三者，客戶有男有女，但以女性居多，盼能將老公或是男朋友從小三手中奪回來。 內媒近日揭秘一位「最強小三勸退師」王真兮，指她一年就勸退了800多個小三，還會帶著小三去相親，參與正常的社交活動，認識更多同齡人。

小三勸退師王真兮指她一年就勸退了800多個小三。（影片截圖）

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小三勸退師收費不菲，時薪以一千元（人民幣，下同）起跳，困難的案子要五千元，至於對付所謂「高級小三」更是以萬元計算，高級小三指的是高學歷、外貌標緻的一類人。

報道指，王真兮團隊會制訂詳細的「作戰計劃」，當中最重要的就是如何分離小三。他們往往採用「攻其不備」的方法接近小三，以出軌人好友的身份，和小三做朋友，透過一次次聊天，套出對方當小三的原因。

團隊分析，小三往往都有一個共同點：在成長的過程中缺少陪伴，造成情感缺失，長大後一旦有人對她們好，就會把自己獻出去，貪戀對方給的畸形的安全感。勸退小三工作最重要的是幫小三重新建立自尊，讓她們自己離開。因此，王真兮晚上從不關機，隨時傾聽小三的傾訴，讓小三意識到自己可以被人關心。同時，王真兮還會帶著小三去相親，參與正常的社交活動，認識更多同齡人。

只要讓小三有機會認識更多異性，自己意識到天下好男人還有很多，把時間浪費在有家室的男人身上，「太吃虧了」，就會動了離開的念頭。這時候，王真兮會推波助瀾，如果小三想要賠償，她會幫著向原配爭取。至於原配方面，也覺得只要用錢就能把小三打發走，真是一筆太划算的交易。

小三勸退師王真兮每天出門帶著4部手機，求助電話不停。（影片截圖）

小三也會向「小三勸退師」求助

王真兮接單的種類繁多，其中更有小三向她求助。在其中一個個案裏，27歲的小三小花（化名）是個模特兒，與一名比她大15歲的男人「相戀」，後來原配找上門，才知道自己是小三，但依然繼續與該男子保持關係。後來小花懷孕了，而男人卻失聯了，小三做了墮胎手術，還得了抑鬱症，終於向王真兮求助。在王真兮的勸解下，小花逐漸回復正常生活。

一般較有規模的婚姻諮詢機構對「小三勸退師」要求也較高，首先要取得婚姻家庭諮詢師資格證，最好是30歲以上，有5年婚齡，有心理學、社會學、法學專業的背景為佳。一般要實習6個月或者全程參與至少10個勸退小三案例後，方可單獨接單。另一方面，「小三勸退師」也不是什麼單都接，通常他們會要求出具結婚證明，他們才敢接單。

（綜合報道）