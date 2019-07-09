最強大婆！疑老公開車溫馨載小三　台妻怒開Volvo「坦克」飛擒BMW

台灣詹姓婦人懷疑丈夫不忠，去年聖誕節發現對方開BMW轎車載一名女子出遊且狀似親暱，一時醋意大發，開著Volvo休旅車高速追趕逼車，結果在土城捷運站前「騎」上對方的車，引發車禍，今天（9日）被新北地檢署依公共危險罪起訴。

網民看到照片後直呼像在玩「疊疊樂」（點圖放大）↓↓↓

事發當時，由於詹婦和丈夫的車牌號碼都是一樣，情景罕見，引發用路人關注。有人將照片分享到Facebook社團，網友直呼2車像是「疊疊樂」，也有人說「自家人撞自家人」、「這機率也太低了」等語，未料2車主人真的是夫妻，警方到場處理事故才釐清。

警方調查，詹女在車禍事故發生後，不顧車輛狀況尚未排除，還試圖追打BMW車內的女乘客，但最後被丈夫阻止，女乘客也迅速離開現場；警詢時，詹女供稱自己在土城區一處賣場發現老公與車上女子親暱逛街，懷疑丈夫外遇，才會開車尾隨對方，後來是對方發現被跟蹤，企圖加速甩掉她，她才踩油門緊追。

偵訊時，詹女坦承因車輛偏行，導致自己開的Volvo休旅車輾壓丈夫的BMW轎車；檢方調查，詹女和丈夫都有高速競駛情形，均製造車輛和行人往來危險，因此訊後先依妨害公眾往來安全罪起訴詹女，其丈夫則另案偵辦中。

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