上海實施最嚴垃圾分類新規4月　共查處案件3401宗罰款逾160萬元

7月1日起，上海實行號稱「史上最嚴的垃圾分類」新規。據內媒報道，截至10月31日，全市共出動城管執法人員14.3萬人次，開展執法檢查5.9萬次，依法查處生活垃圾分類案件3401宗（其中單位3151宗、個人250宗），罰款約164萬元（人民幣，下同）。

據內媒報道，截至10月31日，全市共出動城管執法人員14.3萬人次，開展執法檢查5.9萬次，依法查處生活垃圾分類案件3401宗。（視覺中國）

根據新規，上海市將垃圾分成「有害垃圾」、「可回收物」、「濕垃圾」、「乾垃圾」四類，若個人將有害垃圾與可回收物、濕垃圾、乾垃圾混合投放，或者將濕垃圾與可回收物、乾垃圾混合投放，由城管執法部門責令立即改正；拒不改正者，處50元以上200元以下罰款。

上海市城管執法局副局長彭燕玲25日（周一）表示，除了對依法查處生活垃圾分類案件進行處罰外，上海還對情節嚴重的違法者實施信息懲戒，將其信息依法納入公共信用平台。新規施行以來，全市城管執法系統共向市徵信平台推送生活垃圾分類違法信息226條，其中涉及法人的信用信息171條，自然人信用信息55條。

彭燕玲又表示，從前期的城管執法檢查數據來看，現階段垃圾分類主要存在幾個問題，包括部分住宅區分類投放設施還未到位，以及部分居民未真正養成分類習慣、部分物業企業未有效履行法定義務等。

（《澎湃新聞》）