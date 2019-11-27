【鼠疫】被控編造傳播鼠疫謠言　河北石家莊4人遭行拘處罰

內地本月確診三宗鼠疫病例後，有關疫情的消息引發關注。其中一張署名為「裕華區疾控防疫中心」的「鼠疫通知」圖片近日在微信群組和朋友圈中開始大量傳播，但經核實確認為謠言。 在公開闢謠後，河北石家莊裕華區警方查明了該謠言產生和傳播的基本過程，並對編造傳播鼠疫謠言的4名違法人員給予行政拘留的處罰。

警方稱這張「裕華區疾控防疫中心通知」是謠言。（網上圖片）

據警方透露，消息的源頭由河北某幼兒園的保健醫曹某在網上看到相關消息後加工而成，轉發給了該幼兒園園長葉某；葉某收到消息後自作聰明地加上了「裕華區疾控防疫中心通知」的標題，然後將該消息轉發到了微信群組。

裕華區某村委會負責衛生人員張某發現該消息後，未經核實就轉發給了某屋苑物業經理丁某，並要求其告知群眾；物業經理丁某未經核實消息真偽，安排將該消息打印並張帖在屋苑，造成該消息從網上到網下的擴散。該謠言消息息在屋苑被張貼後，又被人拍照在網上進一步傳播，造成謠言消息的快速擴散。

據悉，裕華警方目前已經對編造傳播疫情謠言的4人依據具體情節分別給予相應的治安處罰，曹某、葉某被行政拘留7日，張某、丁某被行政拘留3日。

警方並提醒，重大疫情消息事關社會公共安全，國家對疫情消息的發布有嚴格的規定，編造和傳播虛假疫情消息將會導致社會恐慌，嚴重擾亂社會秩序，是極其嚴重的違法行為，情節嚴重將構成犯罪，提醒廣大網民在網上看到類似消息後，不要未經核實隨意傳播。

（石家莊網警巡查執法微博）