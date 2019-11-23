【鼠疫】嚴防疫情擴散　北京內蒙古急築「防火牆」禁私自轉運病人

內地的鼠疫消息近日引發關注，北京市政府本月12日證實，兩名來自內蒙古錫林郭勒盟蘇尼特左旗的患者經專家確診，患上肺鼠疫；4日後，內蒙古再確診一宗「腺鼠疫」。 據內媒《財新網》披露，內蒙古鼠疫防控應急領導小組在21日印發了《內蒙古自治區嚴防鼠疫疫情擴散建立進京出蒙「防火牆」工作方案》，建立三道防線，疫情預警、醫療機構排查和出境交通檢查，阻止疫情蔓延。

內蒙古烏蘭察布已有重重防疫檢查，此地與北京距離300多公里。（網上圖片）

來往內蒙交通要道需登記資料

《財新網》的報道稱，在新的防火牆體系下，內蒙古的交通要道都增加溫度測量站，比如內蒙錫林浩特機場入口處、出入蘇尼特左旗的高速公路等，所有來往車輛和人員都需要檢測，並登記姓名、電話、出發地和目的地等資料。

報道並引用一名了解內蒙古鼠疫防控進程的人士的消息，指現時防控措施是大幅加強，但亦顯示「原有防控體系是懈怠了」。知情人士又透露，雖然在蘇尼特左旗和錫林浩特市，從表面來看當地人生活沒有受到絲毫影響，各相關官方機構也都波瀾不驚。但接連兩宗人類感染鼠疫病例後，其實「衛健委、疾控、應急辦都在動」。

知情人士還表示，現在已經制定內蒙古自治區內部管理規範，如果再出現感染案例，會就地隔離治療，嚴禁私自轉運病人。

台媒《中央社》則引用Twitter上的消息，指內蒙、甘肅、寧夏、新疆、遼寧和吉林等北方省區300多個村莊已被完全封鎖，村民不准進出，以防鼠疫擴散。各村莊的通訊也被切斷，並有武警把守。但報道重申，上述消息目前為止無法獲得證實。

來自內蒙古的王思夫婦在北京確診患上「肺鼠疫」，身穿防護服、戴著護鏡、口罩的工作人員在這兩名患者的房屋消毒。（新京報）

據了解，到北京就診的兩名內蒙古錫林郭勒盟患者早前確診感染鼠疫後，該盟又有一名患者也在當地確認為鼠疫病例，其中與後者密切接觸的28人接受了醫療觀察，目前無發燒等異常表現。

動物間鼠疫疫情監測成為重點

《財新網》的報道稱，截至19日下午，來自各旗縣市人民政府疫情報告顯示，錫林郭勒盟已無新增人類感染鼠疫病例，但一直都有動物屍體被檢出對鼠疫桿菌呈陽性反應。青海省地方病預防控制所前所長王虎指出，被發現死亡的動物比較多，或者從活着的動物體內頻繁地分離出鼠疫桿菌，是動物間疫情需要引起重視的一個大致標準。

（財新網）