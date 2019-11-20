【肺鼠疫】患病牧民夫婦住家被封禁消毒　當地鼠患「比牛羊還多」

來自內蒙古錫林郭勒盟蘇尼特左旗的一對牧民夫婦，在北京經專家會診後確診患上「肺鼠疫」，一人病情相對穩定，另一人則反覆，病情危重。 有內地傳媒走訪患者王思夫婦所居住的巴彥淖爾鎮，「今年老鼠格外多，比牛羊還多」，甚至有小賣店短短4個月賣出的黏鼠板數量，是往時全年的一倍以上。

王思夫婦居住在鎮西約15公里，地處荒漠深處，植被稀疏，每年都要靠直升機播撒草籽維持生態。王思一家擁有萬畝的沙地草場，養著百多隻牛羊雞鴨等牲畜，在鎮上、旗裏各有一處房產，生活算得上富足。

王思家附近的沙地隨處可見有老鼠洞。（新京報）

報道指，王思家附近不時可見到有大大小小的老鼠洞，較密集的路段更是每隔一米就有一個老鼠洞。在一些較大的沙地植株之下，周圍有十多個老鼠洞，行走在沙地時，亦經常可見到有野兔和老鼠在腳邊跑過。

事實上，蘇尼特左旗委宣傳部在今年5月就有發文指發生鼠害嚴重，全旗草原鼠害發生面積達90萬畝，其中嚴重發生面積為52萬畝，老鼠洞最高密度為0.25公頃範圍內有434洞口，平均密度亦每0.25公頃有263個有效洞口。其中巴彥淖爾鎮更有3個嘎查屬於鼠災主要發生區。

據王思的堂兄指，，王思是在10月25日晚上開始發燒，並感覺胸口痛，到醫院求診時被醫生稱「不是普通的發燒」，隨後輾轉轉院至蘇尼特左旗醫院、內蒙古國際蒙醫醫院錫林郭勒分院、錫林郭勒盟醫院，並於11月3日再轉院至北京朝陽醫院，並確診患上「肺鼠疫」。

王思夫婦輾轉多次轉院，最後在北京朝陽醫院被確診患上「肺鼠疫」。（新京報）

目前與王思夫婦有密切接觸的42人已經醫學觀察期滿，仍在醫學觀察期內的另外4人亦無無發熱等異常表現。王思夫婦患上鼠疫的直接原因尚未可知，但事後王思家已被拉上警戒線封禁，距離約500米左右都有警察及鎮政府工作人員值守，禁止接近，並有疾控部門人員上門消毒。

（新京報）