呢種叫「垂簾聽政陰險型」：四川中學特製「禁止髮型圖冊」超爆笑

相信不少人在中學時期都試過被人「捉頭髮」，稍長半寸也會被記缺點甚至見家長。 四川資陽一間中學近日就因為規範學生髮型而成為網民焦點，校方發布一份文件，形象化地說明怎樣的男女髮型就算違規，例如有「無錢理髮流派型」、「成年婦女衰老型」、「弄虛作假型」、「垂簾聽政型」。

樂至實驗中學的「禁止髮型圖冊」，圖文並茂列出校方禁止的13種髮型。（網上圖片）

文件中圖文並茂列明「樂至實驗中學」所禁止的13種髮型，包括有「偏頭痛型」、「垂簾聽政陰險型」、「弄虛作假型」、「土洋結合不當型」、「自造鬥雞眼式毀容型」、「成年婦女衰老型」、「成年婦女衰老型2（披頭散髮式）」、「冒充假尼姑型」、「無錢理髮流浪型」、「無陽剛之氣型」、「精神崩潰型」、「少兒幼稚型」、「日本流氓海盜型」。

據內地傳媒報道，禁止髮型圖冊是該校文明禮儀教育手冊的其中一個章節，手冊亦有將詳細說明獲準的男女標準髮型。

圖冊仔細說明禁止髮型的特徵。（網上圖片）

禁止髮型圖冊在網上引起不少網民討論，有負責人就透露圖冊是校方專門整理出來，髮型名稱是政教處老師整理或命名，圖片則一部分是在網上下載，一部份是美術老師手繪。有年級主任老師表示，如果學生中出現圖冊中出現的禁止髮型，「校方首先會同家長進行溝通，進行教育，盡可能的達到要求」。該校的曹校長亦稱，出具相關要求目的是要規範學生的在校行為，雖然對髮型有要求，但不會強制性，會以教育為主。

（綜合報道）