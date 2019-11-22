【秘方】陝西公司稱「喝風辟穀」能減肥醫病　政府竟審批兼發補助

不吃飯、不吃藥，靠「食西北風」就能減肥醫病？在陝西西安，一間文化公司聲稱要把「神人」的生活習慣傳授給普羅大眾，公開推廣「喝風辟穀」療法，最終達到「養生治病」目的。近日，該公司還通過地方政府審批，獲得補助資金。 惟事件經傳媒曝光後引起質疑，西安市工商管理局轄下部門介入調查後，涉事公司目前已暫停營業。

涉事的西安喝風辟谷國學文化傳播有限責任公司已停業。（中新網）

據悉，「喝風辟穀」的最早出處是《莊子．逍遙遊》：「藐姑射之山，有神人居焉。肌膚若冰雪，淖約若處子，不食五穀，吸風飲露，乘雲氣，禦飛龍，而游乎四海之外」。其中「不食五穀」即為「辟穀」，吸風即為「喝風」。

至於宣傳「喝風辟穀」的西安喝風辟穀國學文化傳播有限責任公司，在2017年成立，位於曲江文化產業園23樓，註冊資金1千萬元（人民幣．下同），業務範圍包括國學文化交流活動、健康管理、圖書批發及零售等。其微信公眾號上詳細介紹了療法的各種好處，又附有大量聲稱的成功案例，證明療法的可信性。

綜合內媒報道，在超過1,200篇關於「辟穀治病」的文章中，有不少以「穀友」（進行辟穀的人）自述的方式介紹療法效果，比如「做龍騰九式，解決了我失眠的問題」、「老公肺癌，無性20年，64歲的我要生二胎」等等。而且每篇文章都注明作者的姓名，並稱「本公司對其住址、電話、身份證號碼等資料已備案。本公司對以下內容真實承擔法律責任」。

「辟穀導師培訓」課程收費25,800元。（網上圖片）

報道還稱，涉事公司的辟穀營收費，有四天三晚，每晚住宿費30元，主要是學習一些辟穀心法和功法。該公司還有「辟穀導師培訓」和「落地班」課程，教導如何經營人生和健康生活，費用分別為25,800元和23,800元不等。其公眾號發佈文章則顯示，該公司曾在全國107個城市同時聯網開班，參與人數超過6000人。

涉事公司的「導師」稱，辟穀主要是通過相關課程的學習達到一種能夠不吃飯的狀態，但公司並不承諾辟穀學習能夠治病。但被記者詢問時，無論「學員」還是「導師」，對於學費、住宿等敏感內容都很警惕。至於學習內容，多名「學員」說，辟穀的技巧不是最重要的，最重要的是要用愛。

涉事公司列入當地政府補貼名單惹起爭議。（網上圖片）

至今年六月底，該公司成功申領《西安曲江新區創新創業券》，以「能耗補貼」項目，獲得一定金額的補貼。據悉，雖然當地曾有人舉報，該公司有傳銷嫌疑，但曲江官方稱，經查證之後，公司證照齊全，財稅管理也較為正規，於是並未將其踢出名單。

惟補貼名單曝光後引發公眾不滿，有網民18日在曲江新區管委會官網「主任信箱」欄目留言，對「喝風辟穀」公司被列入雙創補貼名單一事提出質疑，建議官方調研核實涉事企業的資質和業務，給市民滿意答覆。

曲江新區管委會則在20日回應稱，已將涉事公司遭網絡質疑等情況通報西安市工商管理局曲江新區分局。若反映情況屬實，將取消涉事公司兌付政府補貼的資格。

（新京報／界面新聞）