「要問涮肉強不強，問問總理李克強」　上海餐廳廣告歌涉違法被查

上海楊浦區一間頗有名氣的火鍋餐廳，被發現在宣傳廣告歌曲中竟用上現任國家領導人的姓名。按照內地法律，廣告不得使用或者變相使用國家機關、國家機關工作人員的名義或者形象。有律師認為，餐廳此舉顯然違法，可被處罰最高100萬元，甚至「釘牌」。

據內地傳媒報道，該間火鍋餐廳名為「南門涮肉．羊蠍子火鍋」，其宣傳廣告歌曲的歌詞是「要問涮肉強不強，問問總理李克強。要問涮肉行不行，問問主席習近平。要問涮肉香不香，十里飄香黃浦江」。

「南門涮肉．羊蠍子火鍋」在當地頗有名氣。（東方網）

負責人楊先生指，歌曲是總公司自行編寫、錄制後，再分發給各門市播放。由於本店位處二樓，一樓的大門較狹窄，故要播歌以吸引顧客註意，並認為歌詞內容沒有甚麼問題，「還挺好聽」。另一工作人員王女士則指，歌曲「最近幾天才開始放的」，並且只在晚飯時段播放。

但翻查《中華人民共和國廣告法》，第九條第二項已明確規定，「廣告不得有下列情形：使用或者變相使用國家機關、國家機關工作人員的名義或者形象」。楊浦市場監管局在獲悉事件後，已派出執法人員趕赴現場核實。

上海翰鴻律師事務所合夥人金瑋律師表示，《廣告法》對於廣告內容準則已作明確規定，使用國家領導人的名字作為廣告宣傳用語顯然構成違法。除了責令門店和企業總部停止發布廣告，並可重罰人民幣20萬元人民幣以上100萬人民幣以下的罰款，情節嚴重甚至吊銷營業執照。

（綜合報道）