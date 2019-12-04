【殺人女魔勞榮枝】遇害木匠遺孀：了卻一樁心事　想現場看她受審

90年代內地一對情侶殺人犯惡名遠播，背負7條人命。男犯法子英其後被捕及槍決，女犯人勞榮枝潛逃20年後，上月28日終於在廈門落網。 其中一名遇害木匠的遺孀表示，等勞榮枝落網等了20年，算是了卻了一件心事，希望能夠現場看她受審。她又指，預料會向勞榮枝提出民事索償。

遇害木匠遺孀朱大紅。（新京報）

木匠陸中明是法子英和勞榮枝屠刀下的受害者之一。1999年7月，勞榮枝誘騙男子殷某某至出租屋敲詐，為恐嚇對方，兩人於同月22日引誘時年31歲的陸中明到現場，再殘忍殺害。他的妻子朱大紅當時29歲，家中還有年近七旬的母親和3個分別只有3歲、4歲、7歲的子女。

朱大紅表示，丈夫是一個孝順的兒子，對家庭也很負責任。遇害前，陸中明曾跟她說，要和同事到合肥幹一個工程，叮囑她把家庭照顧好，自此銷聲匿跡。朱大紅後來得知丈夫死訊，曾想過自殺，但想到兩個兒子和一個女兒已經沒有了父親，未來還需要人照顧，便找了一份清潔工，多年來以此維生，將3個孩子撫養成人。

+ 4 + 3 + 2

朱大紅稱，每年都會去公安機關詢問勞榮枝是否落網，如今這樁心事終於了卻。遺憾的是，陸中明的母親之前已經去世，未能看到仇人落網，「奶奶在家唸『怎麼就逮不到呢？』奶奶總提到這個，一提到我們就傷心。」

朱大紅說，法院在審理法子英的時候她曾到場旁聽，其對殺害7條人命沒有懺悔的意思。後來法子英被判死刑，朱大紅也曾提起刑事附帶民事訴訟，因法子英無實際償還能力，她並未拿到賠償。

勞榮枝的男友法子英在1999年與公安槍戰後被捕，同年底被槍決。（微博圖片）

她續指，警方稱勞榮枝將於江西南昌受審，自己亦有計劃前往旁聽，親眼見到勞榮枝被審判，並向代理律師劉靜潔指出，將對勞榮枝提出民事訴訟。