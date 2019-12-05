江蘇女老師被同事毆打後報警反遭處罰　校方：未經允許影響聲譽

江蘇淮安一間中學有女老師投訴食堂餐具不潔後，反遭負責的主管毆打及禁止吃早餐，報警後亦遭校方罰款300元，理由是影響學校聲譽。 事件引發關注，淮安市清江浦區教體局目前已組成調查組進行調查。

王鳳梅是在淮安市啟英外國語學校任職。（網上圖片）

無端被迫害的女老師王鳳梅是在淮安市啟英外國語學校任職，是生活部的主管，按照學校規定負責被膳食部「外判」的低年級學生飲食任務。王鳳梅發現食堂餐具不衛生，湯碗邊緣裂開、喝湯時都能聞到洗滌劑味道或看到殘余泡沫、就餐盤子未經高溫消毒、筷子上有乾菜葉及米粒等。王鳳梅見狀就用手機拍照或者拍攝影片，並轉交給領導協調處理。

由於有衛生安全問題，膳食部就會被罰款，結果王鳳梅的監督就惹來膳食部工作人員的不滿，甚至膳食部主管羊某在上月底的一次早餐時段，拒絕王鳳梅到食堂吃早餐，不但搶奪王鳳梅的飯碗，甚至當場施以毆打。王鳳梅報警求助，結果隨即收到學校的處罰決定，聲稱王鳳梅沒有權利監督，且與羊某在食堂的「肢體碰撞」不但影響其他師生，打電話報警更是「給學校帶來不可估量的損失」。與羊某相比，王鳳梅的罰款甚至更重。

學校工會主席賈海才在回覆傳媒查詢時稱，餐具被認為不潔有諸多理由，但無論如果「肢體碰撞」在校園內發生，王鳳梅選舉報警是嚴重損害學校聲譽。賈海才多次強調，王鳳梅監管食堂衛生的行為不論是對是錯，但報警會影響學校聲響，所以必須要處罰。

王鳳梅被毆打後報警反遭學校處罰，理由是影響學校聲譽。（微博）

事件引起社會關注，連官媒《人民日報》亦有發表評論，直指「報警還須批？」，認為老師被毆打，報警是合法權利，以影響學校聲譽為名處罰老師，才是真正影響學校聲譽，「出事後不是自咎，而是捂蓋子，損害的是學生健康，傷害的是老師權益，戕害的是學校未來」。評論表明學校應撤回處罰並向王鳳梅道歉。

（綜合報道）