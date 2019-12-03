內地2019年十大流行語　「硬核」、「檸檬精」上榜　你認識多少？

內地文藝月刊《咬文嚼字》近日公布2019年的十大流行語，當中包括硬核、區塊鏈、檸檬精、996等等，本文為大家逐一介紹。

一、文明互鑑

互鑑，即相互借鑒；文明互鑑，即世界上不同文明之間加強交流，相互借鑒。國家主席習近平曾多次提到這說法。

二、區塊鏈

2019年10月24日，在中央政治局第十八次集體學習時，習近平強調，「把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口」「加快推動區塊鏈技術和產業創新發展」 。「區塊鏈」走進大眾視野，成為社會的關注焦點。

區塊鏈具有不可偽造、全程留痕等特徵。（資料圖片）

三、硬核

硬核，譯自英語「hardcore」，原指一種力量感強、節奏激烈的饒舌音樂風格，後來引申指「面向核心受眾，有一定難度和欣賞門檻的事物」，如「硬核遊戲」（hardcore game）即指玩起來非常有難度的遊戲。近年來，其含義進一步引申，人們常用「硬核」形容「很厲害」、「很彪悍」、「很剛硬」，如「硬核規定」、「硬核媽媽」、「硬核玩家」、「硬核人生」等等。

四、融梗

梗，來源於「哏」，本指藝術作品中的笑點，也指故事的情節、片段及創意等。融梗，即把別人精彩的創意融合進自己的作品中。近年來，因多部文藝作品涉嫌抄襲，網絡上出現過好幾次針對「融梗」定性的集體討論。今年10月底，電影《少年的你》的原小說被爆料「融梗」日本推理小說作家東野圭吾的多部作品，網友議論紛紛。

五、××千萬條，××第一條

2019年春節上映的科幻電影《流浪地球》，影片中反覆出現的行車安全提示語「道路千萬條，安全第一條。行車不規範，親人兩行淚」，一下流傳開來。隨後，使用範圍擴大，衍生出了新的造句格式「××千萬條，××第一條」，如「健康千萬條，睡眠第一條」、「護膚千萬條，科學第一條」、「祝福千萬條，健康第一條」等等。

《流浪地球》反覆出現的行車安全提示語：「道路千萬條，安全第一條。行車不規範，親人兩行淚」。（資料圖片）

六、檸檬精

這與香港的潮語「葡萄」含義相近。檸檬精的字面意思是「檸檬成精」。檸檬味酸，與嫉妒他人時「心中酸溜溜」的感覺相合。因此「檸檬精」最初用在他人身上，是用來嘲諷他人的，其含義與「嫉妒」類似。近來，它的貶義色彩在不斷淡化，有時也用於自嘲，表達對他人或外貌或才華，或物質條件或情感生活等各方面的羨慕。「我檸檬精了」就相當於「我羨慕了」。有時也說成「我檸檬了」，或「我酸了」。還出現了「酸甜檸檬精」的說法，多用來形容被別人的浪漫愛情甜到又不禁產生羨慕的「酸」意的複雜心情。

「檸檬精」用來嘲諷他人，其含義與「嫉妒」類似。近來，它的貶義色彩在不斷淡化，有時也用於自嘲。 (網絡圖片)

七、996

「996」指一種工作制度：早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天。這種工作制度常出現在互聯網等高科技公司。2019年3月，互聯網公司的程式設計師在網絡上公開抵制「996」工作制。4月12日，阿里巴巴的官方微博發布了馬雲的一段發言，馬雲稱「 996」是修來的福報，引發了社會的強烈反彈。當天下午，馬雲立即回應，稱「任何公司不應該，也不能強制員工996」。

馬雲曽指，「996」的關鍵，在於人生的意義和奮鬥的方向在哪裡。（資料圖片）

八、我太難/南了

「我太難了」出自快手影片網站上的一個「土味視頻」。影片配了一曲憂傷的音樂，主播眉頭緊鎖，眼神空洞，一邊說著「我太難了，老鐵，最近壓力很大」，一邊欲哭無淚地用雙手緊緊扶住額頭。「我太難了」立即引爆網絡。隨後，為了好玩有趣，又用麻將牌中的「南風」代「難」，有人因此把話說成「我太南了」。「我太難/南了」的流行，是網民希望釋放生活壓力的心理表現。

「我太難了」出自一個「土味視頻」。主播眉頭緊鎖，眼神空洞，一邊說著「我太難了，老鐵，最近壓力很大」。（影片截圖）

隨後，為了好玩有趣，又用麻將牌中的「南風」代「難」，有人因此把話說成「我太南了」。 (網絡圖片)

九、我不要你覺得，我要我覺得

「我不要你覺得，我要我覺得」，出自2019年暑期熱播的綜藝節目《中餐廳》第三季的嘉賓黃曉明之口。在節目中，作為「店長」的黃曉明以自我為中心，常常不顧及其他人的意見，經典台詞「我不要你覺得，我要我覺得」、「這事不需要討論」、「聽我的，我說了算」等等，迅即在網上流傳開來。

「我不要你覺得，我要我覺得」，出自2019年暑期熱播的綜藝節目《中餐廳》第三季的嘉賓黃曉明之口。 (網絡圖片)

十、霸凌主義

霸凌指橫行霸道、恃強凌弱。霸凌主義，指用霸凌的方式處理國與國之間的矛盾。內地多用此詞形容美國在處理國際事務時的做法。

（《咬文嚼字》）