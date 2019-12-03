【貨不對辦】江西樓盤標榜有千畝濕地公園　被揭竟是「屍地公園」

江西南昌一個樓盤在銷售樓花時，廣告標榜周邊是面積達千畝的濕地公園，環境幽美。未料其中一名業主在玩航拍機時，始意外揭發被聲稱規劃建設中的濕地公園，實際上竟是「屍地公園」，是一整片有多達數百座墓碑的墓地。

業主熊先生表示，今年4月付錢買樓、5月簽訂買賣合約，整個過程都地產商都沒有告知附近是墓地，宣傳及賣點一直都是「千畝濕地公園」。即使熊先生當初在樓盤營銷中心睇樓時，該處範圍亦是被圍板及土堆圍封，以致無法得知實際情況。

江西南昌一個樓盤標榜周邊是面積達千畝的濕地公園。（江蘇新聞）

有內地傳媒發現，樓盤營銷中心現時有張貼一張「紅線外利因素」告知單，上面標明樓盤的南邊為規劃中的濕地公園，暫時為「墳墓地貌」，工作人員亦強調會在消費者買樓時明確公告。但該份告知單的發布時間僅是10月20日，另一份發布時間為1月的告知單，內容則恰恰沒有「墳墓地貌」，僅稱有規劃中的濕地公園，未來施工可能有噪音、粉塵等影響。

據了解，墓地是南昌縣東新鄉河下村村民的集體墓地，於2016年遷移至此，遠早於樓盤的開發時間。對此地產商就解釋，南晶縣住建局在去年公示的「南昌縣沿江片區城市設計方案」中，已有明確規劃該處為公園綠地，故才會在銷售時宣稱毗鄰「千畝濕地公園」。

目前地產商已經向當地相關部門發出公函，請求進行協調遷移墓地進行。對於是否涉及虛假宣傳等情況，南昌縣市場監督管理執法稽查局則已介入調查。

（綜合報道）