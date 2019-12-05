原料貴州遵義辣椒價格暴漲50%　「老乾媽」口味或受影響？

年銷6億瓶的中國知名辣椒醬品牌「老乾媽」，曾堅持採用貴州遵義辣椒。不過據央視財經報道，從8月辣椒上市以來，遵義辣椒供應量減少4成，價格已經上漲50%。 《世界日報》報道指，基於成本考量，老乾媽只能選擇從其他地區採買價格較為便宜的辣椒，辣椒醬口味或發生變化。

老乾媽曾堅持採用的貴州遵義辣椒價格暴漲。不過如今傳媒報道指，老乾媽基於成本考量而更換了辣椒原料產地。（資料圖片）

央視財經報道指，中國最大辣椒專業集散市場——貴州遵義中國辣椒城的商戶表示，今年的鮮椒和乾椒大約都漲了50%。

報道稱，遵義辣椒品質好，香味足，當地辣椒加工企業每年都會大量收購鮮椒製作泡椒產品，由於辣椒收購價上浮，加工企業亦只能將產品價格上調。然而，由於今年南方雨水過多，導致辣椒減產並推遲上市時間，遵義鮮辣椒今年供應量減少了40%。

報道指出，8月以來，廣西、湖南、雲南等地的外地商家就趕到遵義搶購鮮辣椒，市場逐步呈現供不應求現象，一些辣椒加工廠甚至拿不到原料。

《世界日報》報道認為，辣椒價格的上漲亦影響到辣椒醬的生產和口味。中國知名辣椒醬「老乾媽」當初用的辣椒，基本上都是貴州遵義辣椒，口感非常好，所以十分暢銷，受到很多人的歡迎並瘋狂購買。如今辣椒成本迅速的上漲，無奈之下，老乾媽只能從別的地區採買便宜的辣椒，辣椒醬口味或發生變化。

事實上，今年9月有多間內媒報道指，老乾媽已改用河南辣椒，網民也紛紛表示「味道不正」、「總感覺差點甚麼」、「變難吃了」。不過，更早前的2015年，亦傳出老乾媽改用較低價的外地辣椒，而老乾媽創始人陶華碧當時回應媒體稱，貴州辣椒與雜交品種相比，產量低、抗病性不強，品種退化，種植成本高收益低，因而被邊緣化。

（綜合報道）