為節約成本供顧客食「地溝油」　貴州2名火鍋店老闆獲刑1年

重慶兩名男子去年在貴州開火鍋店，為節約成本，竟然給顧客吃「地溝油」。 近日，當地法院以生產、銷售有毒有害食品罪分別判處二人有期徒刑一年，並處罰金2萬元（人民幣．下同）。

在內地，市民一年四季都熱衷「打邊爐」（吃火鍋），火鍋餐廳開到成行成市。（圖非文中涉事餐廳/視覺中國）

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據報道，2018年4月，涉案的兩名男子伍某和段某共同出資51萬元承包安順開發區南馬大道一家自助火鍋店，同年5月30日火鍋店正式營業。

開業期間，伍某和段某為了降低經營成本，獲取更高利潤，自6月25日開始，授意店內廚師林某收集在店內消費者食用剩下的火鍋鍋底油。林某其後用篩子過濾火鍋鍋底內的殘渣，把剩下的鍋底油通過洗油工藝，加水把鍋底內的油洗出來。然後重新煉製洗過的鍋底油，再次提供給在店消費的客人食用。

涉事火鍋店在5個月內，非法盈利人民幣82,050元。及至2018年11月1日，火鍋店被安順經濟技術開發區市場監督管理局查獲。伍某和段某經公安機關電話通知後，主動到公安機關接受調查，並如實供述自己的犯罪事實。

法院審理後認為，二人均以牟利為目的，違反食品安全法律法規，將消費者吃剩廢棄的火鍋殘留物等非食品原料，進行收集加工製成「地溝油」提供給消費者食用，其行為已構成生產、銷售有毒、有害食品罪，遂作出上述判刑。

據悉，涉案的食用油已被扣押銷毀，二人違法所得的8萬多元也被依法上繳。

（多彩貴州網）