【逃犯條例】警察員佐級協會邀會員申請子女內地升學　涵蓋九城市

繼早前香港警察員佐級協會向會員發信指，聯同香港政府華員會與雅居樂集團，擬於內地肇慶建構一個具「港式生活」特式的「肇慶香港城」，並以團購的方式讓人士購買樓房的計劃後，協會昨日（5日）再向會員發信，指協會早前走訪內地多所學校，及與各級政府官員磋商，為有興趣安排子女於明年在內地升學的會員，代交入學意願，相關學校遍布內地九城市。

香港警察員佐級協會昨日（5日）向會員發信，指協會早前走訪內地多所學校，度與各級政府官員磋商，為有興趣安排子女於明年在內地升學的會員，代交入學意願，涵蓋學校遍布內地九城市。（香港警察員佐級協會網頁截圖）

香港警察員佐級協會主席林志偉昨日（5日）向會員發信，表示協會及警察家屬通訊中心多月來在內地走訪不同的學校，及與各級政府官員的磋商，以為有興趣安排子女於明年春季，或秋季在內地升學的會員，透過警察家屬通訊中心作為統籌單位，統一向內地學校提交入學意願，截止日期為本月11日中午12時。

據該意向申請書涵蓋幼兒園至中學，學校遍布內地九個城市，包括廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門和肇慶。林志偉在信中重申，有關內地升學意願申請，是「基於會員及其子女福祉的安排，本協會及任何協助籌備的工作人員均不涉任何利益」，續指所有學費安排均是校方與會員的私人事宜，與警察員佐級協會無關。