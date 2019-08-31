新華社：香港學生赴內地升學趨勢增　廣東高校就讀港生顯著上升

《新華社》近日報道，願意赴內地升學港生人數持續增長，截至今年6月，共有1.57萬名香港學生在內地300多所高校和科研院所學習。此外，今年內地高校共錄取香港學生7000多人。

報道稱，數據顯示，今年報名到廣東省高校就讀的港生人數顯著上升。中國教育留學交流（香港）中心主任鞏萬認為，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的發布有一定推動作用。另外，香港居民可參加內地中、小學教師資格考試的新政策，也吸引更多港生報讀內地師範大學。

位於廣東廣州的中山大學。（資料圖片／視覺中國）

據悉，目前港生升讀內地高校主要可通過三個途徑，除了參加部分院校的免試招生計劃外，還可參加專門為台港澳僑生而設的聯招考試；另外，港生可參加個別院校的獨立招生計劃。今年通過各途徑報考內地高校的香港中學畢業生超過1萬人。

其中「內地高校免試招收港生計劃」於2012年開始推行，內地高校依據香港中學文憑考試成績擇優錄取學生。參與這計劃的學校數目由最初63所增至目前的112所。部分新增的院校開辦了香港高校未能提供的課程，為港生提供更多元化的學科選擇。

負責處理免試招生計劃申請事宜的中國教育留學交流（香港）中心提供的數據顯示，今年參加免試招生計劃的港生人數增加9.2%，佔報考中學文憑考試考生人數的6.25%，是自免試招生計劃推出以來的新高。

（新華社）