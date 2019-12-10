【北上注意】深圳試點裝「控煙神器」24小時監控公共場所違法吸煙

北上的煙民要注意了，未來將有「控煙神器」專盯深圳公共場所的違法吸煙行為。 本月起，深圳坪山區在試點馬巒街道的餐廳、商場、客運站、網吧、學校、辦公樓等禁煙區域，安裝了控煙環境監測器，實現24小時監控，屬內地首創。首次監測試點已有5人被罰。

執法人員通過控煙環境監測器，24小時監控哪一處地方有人吸煙。（深圳商報）

據控煙環境監測器設計方負責人顏敏介紹，控煙環境監測器主要檢測空氣中PM2.5、PM0.3、PM5和TVOC（總揮發性有機物）四項指標，由於吸煙能產生1000多種TVOC氣體，該儀器可以短時間判斷區域內是否有人吸煙。除了能監測傳統煙草，還可監控電子煙。

顏敏說，控煙環境監測器每3秒更新環境空氣數據，一旦出現「爆表」的情況，就能及時發送至監控後台，且該設備的監測比較精準，就算燃燒蚊香等非煙草的物品，也不會亂「爆表」。

另據深圳市場監管局坪山分局馬巒監管所副所長陳首任透露，在後台發現提醒有人吸煙後，執法人員會通過短訊提示場所管理者：場所內有人吸煙，督促場所管理者進行勸阻。而通過後台的數值，也能監控到場所管理人員是否及時進行勸阻。

執法人員在「控煙神器」的協助下，在網吧發現違法吸煙者。（深圳商報）

「控煙神器」效果如何？為了測試系統的性能，執法人員對發出「報警」提醒的場所進行了控煙監查。在該區的某網吧，系統顯示，網吧內已經出現重度污染，其中PM2.5達223，TVOC達65，網吧內的四個檢測器，全部都已經顯示「爆表」。及後趕至網吧內，執法人員發現了4名吸煙者。

此外，在該區某酒樓的包廂，監控系統顯示此處已經嚴重污染，現場PM2.5為266，TVOC達到35，而執法人員來到包廂內發現，市民謝先生正在「吞雲吐霧」，他最後坦誠侍應曾提醒過室內禁煙，惟自己沒有控制煙癮，因此接受處罰。該酒樓的負責人表示，以往餐廳工作人員進行控煙勸阻，往往會造成顧客和工作人員之間的矛盾，而有了控煙環境監測後，吸煙顧客的配合度更高。

據悉，在試點成熟後，「控煙神器」有望在深圳市馬巒街道轄區內全面推廣。北京控煙協會會長張建樞亦表示，願意向深圳學習，在北京也推廣這項技術。

（深圳商報）