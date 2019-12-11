越獄33年後想「光明正大做人」　貴州6旬殺人犯自首再被判囚20年

33年前的一個夜晚，在貴州轎子山監獄服刑的黃某和譚某翻窗逃脫。越獄後，黃某隱姓埋名，在家鄉鄰縣當過挖煤工人，後來又去雲南宣威市打工，並與當地女子耿某結婚生育兩個兒子。 直至今年7月8日，65歲的黃某在兒子和親人的陪同下到公安局投案自首，他自稱「想光明正大做人」。

貴州轎子山監獄。（貴州監獄）

內媒近日披露了案情細節。黃某此前與2名同夥曾一同實施盜竊，因內部糾紛，他和其中一名同夥將另一名同夥殺害。1985年8月5日，六盤水市中級人民法院認定黃某犯故意殺人罪、盜竊罪、詐騙罪，判處有期徒刑19年，剝奪政治權利5年。刑期自1984年6月27日起至2003年6月26日止。

據黃某憶述，1986年3月18日深夜，黃某走到充電房找到譚某，譚某對他說：「我可以從窗戶出去。」黃某望著窗戶上的窗條，問怎麼出去，譚某一伸手，將窗戶掰斷了一根。黃某很驚訝，問潭某怎麼就把窗戶給弄開了，黃某說他用鋸子鋸斷的。後來黃某翻出來後就在外面等譚某，等到譚某翻出窗戶，兩人就往後面的山上奔跑。兩人跑到六盤水的六枝就分開了。

二人分開後，黃某化名「水城」，在貴州省六盤水市盤縣挖了5年的煤礦，又到毗鄰六盤水的雲南宣威打工，與宣威一村莊的女子耿某結婚後生育2個孩子，化名「耿路朋」一直在宣威生活至今。

黃某的大兒子耿某某證言，他2015年就開始在貴州水城縣打工，只知道父親是貴州人，家中沒有父親的身份和戶籍信息證明。父親從來沒有帶他回家鄉，也沒有見過父親的家人，也未曾見父親和家鄉的家人聯繫。

中國裁判文書網對此案進行了介紹。（網上圖片）

今年7月6日，黃某從宣威來水城找兒子耿某某，說自己原來犯了案來自首。2日後，耿某某和親戚陪同黃某到水城縣公安局自首，才知道原來父親是監獄脫逃犯。黃某供訴，他自首的原因是「因為想改過正大光明做人。」

及至11月8日，貴州省安順市西秀區人民法院一審判處黃某犯脫逃罪，處有期徒刑3年，加前罪余刑17年3個月又9天，剝奪政治權利5年，決定執行有期徒刑20年，剝奪政治權利5年。一審宣判後，黃某服從判決，並未提出上訴。

（紅星新聞）