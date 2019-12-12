女子考公務員筆試成績第一仍害怕「不穩」　竟用毒品陷害競爭對手

北京一女子何某2018年參加公務員考試，但在拿到筆試第一名的同時，何某卻為了讓工作機會更穩當地落在自己手裡，竟用毒品陷害競爭對手，並讓其受到行政處罰從而無法通過政審。 本案日前在北京順義法院開庭審理。

2018年3月13日，女子何某為使國家公務員考試的競爭對手，也就是本案的受害人受到行政處罰，遂找到肖某合謀，由肖某前往被害人工作單位，以應聘為名接觸被害人。當月17日，肖某在被害人辦公室內，趁機將毒品放入被害人水杯中並確保其喝下。

次日，肖某便撥打110舉報被害人吸毒，被害人後被抓獲，警察從被害人辦公室電腦鍵盤下起獲甲基苯丙胺（冰毒）0.05克。然而，此後隨著警方調查，何某、肖某也被查獲，毒品也被收繳。

順義檢察院認為，何某、肖某欺騙他人吸食毒品，其行為觸犯了刑法。犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以欺騙他人吸毒罪追究其刑事責任。

在庭審中，何某、肖某認罪認罰。何某稱，她本意只是找到被害人一些問題以便揭發，對於肖某對被害人使用的毒品的行為，她曾進行過阻止。不過，肖某則稱，使用毒品是他和何某倆人商量的，「她總共給了我兩萬元，都是微信。」

在法庭上，何某稱，自己的婚姻工作一直很不順利，因前任丈夫是個公務員，但是婆家認為她的教師職業比不上公務員，自己一直被瞧不起。雖然之後離婚，但她卻一直堅信丈夫愛自己，於是就想考公務員。此外，何某自稱已經自殺過三次，認為自己「有病」，所以申請刑事責任能力鑒定。

公訴機關認為，何某、肖某欺騙他人吸食毒品，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以欺騙他人吸毒罪追究其刑事責任。建議判處何某有期徒刑六個月至八個月，並處罰金。建議判處肖某有期徒刑六個月至八個月，並處罰金。

此案未當庭宣判。

（北京頭條）