深圳小學班主任遭舉報收禮被查　家長聯署挽留：公平公正卻被陷害

近日，深圳市南山區第二外國語學校六年級的一位班主任，被質疑「收禮」遭到了校方的調查。但同時，該班級也有數名家長向反映，這名班主任一直以來公平公正，深受學生們愛戴，此次是遭到班上某位家長的陷害，希望校方還班主任一個公道。 對此，改校工作人員表示，事件正在調查當中，更多細節暫不方便透露，且相關教育部門已介入調查，期待能夠早日調查清楚。

深圳南山二外國語學校是創辦於2004年，是一所公辦學校。（網上圖片）

綜合內媒報道，涉事班級的一名家長鄧女士（化名）表示，這名班主任遭校方調查，是受到某位家長「陷害」。「那位家長以前一直和老師以閨蜜相處，送過幾次禮物，比如商場標價500元（人民幣．下同）的手袋，但老師每次都有回禮，有次送回了一個價值800元的玩具飛機，而家長卻把每次送禮的截圖都保留下來，想要以此要挾老師以達成他的目的。」

鄧女士還說，該名家長希望其孩子能夠擔任班長，並且獲得相關表彰等，但班主任卻一直以來都很公正的對待班級評選，導致這名家長心生怨恨，「沒有達到這名家長的目的，就用這些把柄來懲罰老師，但老師一直都很公正，對待教學也兢兢業業，我們家長都不希望這名老師受到不公平的待遇。」

另一名家長李先生（化名）也稱，該名班主任一直以來公平公正，深受學生們的愛戴，大部分的家長都不同意換班主任的方案，「我們和那位舉報老師的家長，進行了一個多學期的拉鋸戰，包括簽名請願，去和學校領導反映情況，甚至想過要集體請假等方式，來留住這位我們心中的好老師。」

對於家長們提出的質疑，學校相關工作人員表示，校方也希望這件事情能有一個公平公正的結果，並稱相關教育部門也已經介入調查。

（南方都市報）