坐火車接12歲女孩私奔　山西15歲少年：我每月賺1800元可以養她

「唔返（工）你養我呀？」「我養你啦。」周星馳電影《喜劇之王》的經典台詞在現實中上演。 吉林鐵路公安周四（12日）發布了一段影片，家住四川的12歲女孩跟家住山西的15歲男網友坐火車私奔被民警發現。在火車上，這名少年還「霸氣」地告訴民警，他一個月賺1800多元（人民幣．下同），可以養活她，女孩在家玩手機就好。

少年向民警解釋二人的「私奔」計劃。（梨視頻影片截圖）

在影片中，少年稱二人通過網絡遊戲相識相戀，女孩因為父母鬧矛盾，想離家出走，這名少年便從家鄉山西太原趕去四川達州接女孩一起離開，二人其後又一起坐上了返回太原的列車。

少年解釋，二人認識數月，達到網戀程度。他告訴民警，女孩說她的爸爸和媽媽有點矛盾，不想留在家裏，要跟他在一起，等她自己工作了再回去找她父母。「我們兩個都想了一下，我上班的話，我就有能力（賺錢），剛開始的幾個月可能會比較辛苦，慢慢的話，情況就會好點。」

少年並稱自己一個月可以賺到1800元，「我在外面再租一個家，她自己在家裏玩玩手機甚麼的。如果實在不行的話就帶她去外地，照樣可以養她。」

民警最終將女孩交到其家人手中。（梨視頻影片截圖）

民警了解情況後，組織了心理輔導專業的乘客和兩個孩子談心。當火車停靠山西交城站時，警方將二人轉交到車站派出所。事後，達州民警聯繫到女孩的父母，將她交回給到家人手中。

對於這宗「私奔」案件，內地網民有不同的意見：

「弟弟，你還是太年輕了。」 「1800（元）你連房租都交不起，社會會教你做人的。」 「雖然他只有1800（元），但是他願意全部都給她，這是只有在那個年紀才能做才會做的事。」 「希望十年後你還能對這個小女孩說出我養你這句話。」 「男孩心不壞，但是不成熟太天真了。」 「他好認真在規劃和安排。我真的感動了。比成年人的各種利益關係好太多了。」

（綜合報道）