擁李鴻章簽發「持槍證」、揚言從公安部派兵　5人涉詐騙被刑拘

山東臨沂公安羅莊分局警員日前在當地一間賓館外，截查到5名可疑男女，其中一人棉衣裏穿着戴有軍銜的解放軍陸軍軍服，引發警員懷疑。但當警員要求出示身份證時，軍裝男竟然亮出一張「聯合國維和部隊總司令部特別通行證」。 及後，軍裝男竟然打電話向「首長」要求從公安部派兵，威脅要「扒警員的皮」。警員隨後在其與另一名中年女子背包內發現更多稀奇古怪的假證件，甚至還有「清末李鴻章簽發的持槍證」等穿越時空的證件，令人哭笑不得。

警方檢獲多本假冒證件。（沂蒙晚報）

警員指出，上述軍裝男和中年女子還分別持有「聯合國特別執法證」、「聯合國監察總署最高監察證」、「中央軍委特別任務執行證」、「中國境內特別通行證」等假冒證件。警員將5人帶回作進一步調查得知，軍裝男姓滕，現年54歲，吉林村民，其軍人身份屬假冒；中年女子姓董，現年45歲，河北唐山人，是滕男同居多年的女友。另外3名老人分別來自河南和陝西，年齡介乎62至70歲。

面對警員詢問，滕男和董女堅稱持有的聯合國多種證件均是由「上面」發的合法證件，還出示幾張住宿發票，顯示消費機關為「中央巡視督察部」。警員及後還搜出面值9萬馬來西亞令吉（約合17萬港元）的假幣，及「資產餽贈書」、花旗銀行和滙豐銀行等數萬億美元「存款單」、國民黨撤離大陸前埋下的「巨額寶藏及動款令」，以及「聯合國最高軍事調遣安理和平署證件審核表」等偽造文件。

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在滕男攜帶的文件裡，警員還找到一張由清末及民國軍事將領李烈鈞簽名向其轉贈的花旗銀行9000億美元資產餽贈書。滕男宣稱，證書是李烈鈞親自簽字交給他的。然而警方指出，滕男生於1965年，而李烈鈞1946年就已辭世。

而上述疑犯最終交代，他們受上線洗腦後加入「國際梅協」組織，對外宣稱，國民黨當年在世界多家銀行分別存有數萬億美元的「民族資產」，但需要通過眾籌經費進行解凍，投資人投的愈多，將來分紅愈高。為了瘋狂發展下線，他們多以老年人為目標，並偽造各種證件用來迷惑老人，形成一個結構嚴密的龐大詐騙組織。此次他們到臨沂就是為發展下線。12月10日，5名疑犯因涉嫌詐騙罪被羅莊警方刑事拘留。

據悉，公安部今年初部署開展為期半年的打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪專項行動，「國際梅協」是今年5月公布的第二批虛假項目和組織之一。警員提醒，中國沒有任何民族資產解凍類項目和組織；轉發、鼓動、宣傳民族資產解凍類相關資訊，或者組建相關微信群組、招募會員、收取費用、進京聚集的，均涉嫌違法犯罪，警方將依法嚴厲查處。

（沂蒙晚報）