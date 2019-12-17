遼寧大連公布城市Logo獲獎作品　字體遭質疑抄襲迪士尼商標

12月12日，遼寧大連政府新聞辦公布「首屆大連文化創意和旅遊紀念品大賽」最終獲獎作品結果，獎項涵蓋Logo、明信片、包裝設計、iPad保護套等一系列文創設計。其中名為「大連城市LOGO」的Logo設計獲得該類頭獎。 不過，上述獲獎Logo設計很快遭網民質疑，認為其字體抄襲迪士尼商標，而Logo圖案亦被指抄襲江蘇漣水市的一款城市Logo設計方案。

圖為遼寧大連城市Logo獲獎作品。（網上圖片）

根據官方公布的作品圖片，獲獎的大連城市Logo由左邊的圖形、右邊的拼音字母及漢字「DaLian 大連」，及右下方宣傳口號「浪漫之都 時尚大連」3部份組成。

其中左側圖形融合漢字「大連」、大連老鐵山燈塔、漣漪等元素。根據官方介紹，中英文字體的組合將城市的視覺符號和名稱合二為一，簡單的幾筆就能將這座城市的特色提現出來。

不過，這款Logo一經發布，就遭到不少網民質疑字體抄襲迪士尼商標。而左側的圖案亦被指抄襲江蘇漣水市的一款城市Logo設計方案。

網民熱議：

評選過程中沒有一個人覺得有甚麼不對勁也真的神奇 這也太敢抄了吧 還敢參加比賽 還能獲獎？？？奇幻 隨便手寫一個都比照抄強吧 我以為只是風格相似，沒想到每一個字母都是照搬的呀 漢字大連和拼音字母完全不是一種風格

據了解，該設計比賽活動今年6月啟動。根據官方公布的獎勵辦法，禮品統一外包裝形象及Logo設計獎1名，獎勵人民幣3萬元。而在獲獎作品引發爭議後，組委會回應指出，目前公布的所有作品均為獲獎作品，並非正式採用，若發現有侵權行為，查實後將取消參賽資格並追回獎勵。

（綜合報道）