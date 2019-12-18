復旦大學改章程刪「思想自由」　增堅持中共領導為黨服務等內容

上海復旦大學是內地著名最高學府之一，該校早前向教育部申請修改章程，並於本月初獲批覆核準。 惟新修訂的章程引發爭議，「思想自由」、「師生治學、民主管理」等內容被刪除，添加大量諸如「堅持中國共產黨的領導」、「全面貫徹執行黨的路線方針政策」、「堅持黨管幹部原則」等與「黨領導一切」相關的內容。

以章程序言中第二段為例，原本是「學校的辦學理念是其校歌所傳頌的學術獨立和思想自由，強調學術的價值在於探究真理，守護文明，正誼明道，不計其功」，但修訂後「思想自由」被刪除，添加「愛國奉獻」，以及一些據稱是上海市政府的宣傳語句，「海納百川、追求卓越」、「學校倡導『文明、健康、團結、奮發』的校風和『刻苦、嚴謹、求實、創新』的學風」。

復旦大學辦學理念中的「思想自由」被刪除。（資料圖片）

序言第三段修改後更是幾乎「面目全非」，「初志」被改作「初心」，「堅持學校辦學定位，致力於培養服務國家和民族未來的各類人才」，被長篇幅的「學校堅持中國共產黨的領導，全面貫徹黨的教育方針，堅持馬克思主義指導地位和社會主義辦學方向，紮根中國大地辦大學，始終為人民服務，為中國共產黨治國理政服務，為鞏固和發展中國特色社會主義制度服務，為改革開放和社會主義現代化建設服務。立足中國特色社會主義新時代，學校落實立德樹人根本任務，全面履行人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新、國際交流合作的使命，堅持自身特色的辦學定位」取代。

在大學管理方面，章程中原本是表明「接照黨委領導、校長負責、師生治學、民主管理的基本原則運行」，修改後就變成「實行中國共產黨復旦大學委員會（以下簡稱黨委）領導下的校長負責制，推進中國特色現代大學制度建設」。學術研究方面，「師生依法獨立自主開展學術研究」，「獨立」二字被刪除，只剩下「依法自主開展學術研究」。

新修訂的章程，「師生依法獨立自主開展學術研究」，「獨立」二字被刪除，只剩下「依法自主開展學術研究」。（資料圖片）

此外，校長的主要職責亦有被修改，添加「貫徹執行黨的教育方針」、「依法治校」、「培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人」、「堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝師生員工頭腦，在師生員工中培育和踐行社會主義核心價值觀」、「做好統一戰線工作」等字句。

值得一提是，復旦大學最高學術機構學術委員會的產生辦法，「學術委員會委員由各學術分委員會提名」、「選舉產生」、「學校黨政領導不參加學術委員會」等內容被刪除，變成「委員由學校不同學科、專業的教授及具有正高級專業技術職務的在職人員擔任」、「依照民主集中制原則產生」；甚至復旦大學將會設置「教材委員會」，「在學校黨委領導下，對學校教材建設、使用與管理工作進行指導、審議和監督」，主要職責是「貫徹黨和國家關於教材工作的方針政策，指導和統籌全校教材工作」。

（綜合報道）