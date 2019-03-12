【大灣區】規劃公布前出通知：港澳居民赴內地執教要擁共產黨領導

《粵港澳大灣區發展規劃大綱》上月出爐後，各界都關注北京和粵港澳三地政府如何落實措施，在教育篇章中，規劃研究開放港澳中小學教師、幼兒教師到廣東考取教師資格並任教，教育局局長楊潤雄稱港府正與內地部門商討細節，包括所需資格和行政安排。 《香港01》翻查文件發現，早在規劃大綱公布前一個月，國家教育部、港澳辦和中共中央台灣工作辦公室已發出《關於港澳台居民在內地申請教師資格有關問題的通知》（下稱《通知》），當中除了資歷和證件要求，亦列明申請人要「擁護中國共產黨領導，堅持社會主義辦學方向，貫徹黨的教育方針。」

在大灣區規劃大綱公布前一個月，中國教育部、國務院港澳辦和中共中央台灣工作辦公室，發出港澳台居民在內地申請教師資格的通知。（截圖自中國教育部網站）

港澳台居民要到內地教書，是否任何教師都可以入閘？教育部辦公廳、國務院港澳事務辦公室秘書行政司和中共中央台灣工作辦公室秘書局，在本年1月8日，即規劃綱要前一個月，在教育部網站發出有關《通知》，列明港澳台居民到內地（包括大灣區）執教的要求。

《通知》列出港澳台居民申請教師資格的條件，包括需符合《中華人民共和國教師法》規定的學歷要求、提交無犯罪記錄證明、達到國家語言文字工作委員會頒布的相應普通話水平等級標準、持港澳居民來往內地通行證或五年有效期台灣居民來往大陸通行證等。

不過，除了資歷和證件要求，港澳台居民還要符合一些政治要求。《通知》列明，「擁護中國共產黨領導，堅持社會主義辦學方向，貫徹黨的教育方針，根據自願原則，可申請參加中小學教師資格考試，認定中小學資格。」換言之，需符合以上要求，才能申請執教資格試。

至於如何體現「擁護中國共產黨領導，堅持社會主義辦學方向，貫徹黨的教育方針」，《通知》並無列明。

大灣區規劃綱要中有關教育的篇章中，只列明「研究開放港澳中小學教師、幼兒教師到廣東考取教師資格並任教」，並無提出具體落實細節。教育局局長楊潤雄上月稱，港府正與內地部門商討細節，包括所需資格和行政安排。

本身是香港校長，退休後到內地羅湖港人子弟學校任港方校長的廖翔顯表示，由於他的工作屬顧問性質，毋須在內地申請教師執照，而他從未聽過這些要求：「當然你不可以又在內地教書，又鼓吹港獨、台獨，但你是否要聽黨話、做黨員，我估就無。」

廖翔顯從2000年代起在羅湖港人子弟學校工作，他指出，羅湖港人子弟學校定明的思想品德教育過程，當中教師只要教授學生遵守國家法律和一般社會秩序、孝順父母等「功德」的事，沒有列明教師要聽共產黨說話：「在這間學校這樣久，絕對沒有涉及此事（要熱愛共產黨），亦沒有列明教師要入黨，即使愛國愛黨的教師中，有一部分是黨員，亦非全部是黨員，我不會覺得我們有共產黨影子。」

除了制定教材，廖翔顯亦負責聘任教師，按照他的聘請經驗，縱然有受聘者是共產黨員，但學校並無要求求職者是共產黨員，「無將此放到最高地位」。他估計，其他民辦學校沒有刻意要求申請人是共產黨員，但一些內地公營學校聘請校長時，要求「黨員優先」亦不出奇。