浙江女詐騙犯藏身傳媒公司扮男經理　被捕後員工始知「他」是女人

近日在四川成都一間傳媒公司，一名胡姓總經理被警察逮捕。令員工震驚的是，這名平時留鬚、上男廁、交了數個女朋友的「男總經理」，真實身份居然是一名女詐騙犯。 據當地警方透露，在過去幾年，「女扮男裝」的胡女曾輾轉多地，涉嫌多宗經濟案件，涉案金額超過百萬元（人民幣．下同）。

「女扮男裝」的胡雷香早在2013年就被浙江公安通緝。（網上圖片）

綜合內媒報道，今年30歲的胡女來自浙江義烏，真實姓名為胡雷香。因拖欠員工工資，她自2013年起以涉嫌拒不支付勞動報酬罪被浙江公安通緝。直至本月6日，胡雷香被警方抓獲，其「女朋友」李女士也在現場，「我知道他（她）是個逃犯，向警方舉報了。」

員工：「他」平時和大家一起去男廁

據李女士憶述，胡雷香當時以男性身分來應聘廚師，二人相識後，胡說服李女士為其新開一家傳媒公司，由李女士負責財務，胡雷香負責經營。

關於胡雷香的「女扮男裝」一事，有公司員工說，「汗毛有點重，而且臉上也有類似鬍渣一樣的東西，就是沒喉結（喉核）。」在公司上廁所，胡也是去男廁所，「不過他（她）都是去隔間（廁格）。」員工回憶道。

報道稱，警察抓捕胡雷香的時候，後者曾說自己做了變性手術。惟警方後來證實，胡雷香的生理性別仍然是女性。

警方證實，胡雷香的生理性別仍然是女性。（網上圖片）

女友：不知「他」是女人，未有過性接觸

胡雷香的「女朋友」李女士表示，在一起那麼久，並沒有發現胡的異樣，「直到他（她）被抓，我還是覺得很扯。」不過，李女士也稱，自己未曾和胡雷香有性接觸，其實「是他（她）一直在追求我，曖昧期吧。」

胡雷香沒有喉核，李女士說：「他（她）說是因為胖。」至於鬍鬚，「他（她）幾天不打理，臉上也會有像鬍子的毛髮長出來。」李女士印象中，每次胡雷香都打理得很細緻，「好像很愛乾淨。」

「我就感覺自己太傻，一步一步被他（她）騙。」回想起來，李女士抽泣說道，「他（她）演得太像了，公司也在開，也在做事情。在李女士看來，自己也是受害者。

據悉，胡雷香的成都傳媒公司今年9月才開業，不到兩個月後就發不出工資，胡其後更向多名員工借錢。此外，在南昌、青島、義烏等地，胡雷香都曾捲入數宗經濟糾紛或案件。

而為了躲避通緝，胡雷香從不用真實姓名和身分。據胡在成都的員工回憶道，「他（她）不管去哪裏，再遠都不坐飛機和高鐵，永遠都要求開車。」胡雷香曾解釋，稱自己有恐高症，又有密集人群恐懼症。

（紅星新聞）