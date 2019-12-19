【願賭服輸】「打假」失敗找數　「格鬥狂人」徐曉冬網上直播食屎

41歲北京「格鬥狂人」徐曉冬自認是「武林打假第一人」，他日前與中國太極大師王占海（原名王戰海）「開戰」，稱對方單手舉50公斤槓鈴是造假。徐曉冬還與王打賭，若對方真的能單手舉起50公斤槓鈴，自己便直播吃糞。 最後王占海證明其真材實料，絕非造假。徐曉冬亦願賭服輸，兌現承諾，於上周六（14日）發布自己「食屎」的影片。

點擊以下影片觀看徐曉冬「吃糞」過程：

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從影片中看到，徐曉冬將兒子的「新鮮」大便，塗在朱古力蛋糕上，並說道：「我徐曉冬上天能抓龍，入地能吃屎，我徐曉冬說到做到，武林的事也是記住了，徐曉冬能吃屎，徐曉冬也能把你們打出屎來。」說完立刻將塗有大便的巧克力蛋糕塞進嘴內嚥下，履行吃糞的承諾。

吃完之後，徐曉冬還強調「太極只能是健身」，並表示「我全身都是憤怒，你們等著吧騙子們，一個個的別跑！」

不過，徐曉冬其後在Twitter上表示，由於自己在YouTube直播吃糞屬於不雅影片，因此其YouTube帳號被罰停播一周，他並道歉稱「給大家添麻煩了」。徐曉冬還說，自己早前由於大罵孔慶東是百年北大第一敗類，導致自己第13個微博帳號被封，目前已經申請第14個微博帳號，指自己是打不死的「小強」。

徐曉冬近年成為網絡紅人之餘，更不時點評各家門派武術，但之後疑遭封殺，逐漸變得低調。（余俊亮攝）

（綜合報道）