內地扶貧眾籌APP疑被濫用　貧困戶自稱需要跑步機、行李箱

內地一款名為「社會扶貧」的APP疑被人濫用，有多名「貧困戶」提出各種的奇怪需要，例如跑步機訓練、行李箱等。 對此，湖南、湖北扶貧辦工作人員表示，一些不合適需求有村級審核員把關不嚴的問題，已要求當地進行整改處理。

習近平上任以來，多次強調脱貧攻堅，實現貧困人口全部脱貧。（資料圖片）

「社會扶貧」APP是由中國社會扶貧網主辦的眾籌幫扶平台。官網數據顯示，自2017年7月推出以來，網站目前註冊用戶已突破5600萬人，發布「愛心需求」580餘萬個。

卻有網民發現，該扶貧APP上存在不少奇怪需求，並且大多獲得村級審核員審核通過。例如，一位湖南省常德市漢壽縣貧困戶發布需求稱，自己腿部骨折，需要一台跑步機鍛煉；湖南省常德市石門縣貧困戶則發需求稱，聽說某品牌羽絨服「帶勁」，需要一件試一下；還有湖北十堰竹山縣貧困戶稱，「89年的單身男士，想出門打工，突然發現沒有行李箱，需要一個行李箱。」

事件引發網民質疑，該扶貧眾籌APP被人濫用，審核員亦把關不嚴。

中國社會扶貧網今日（19日）對此表示，因為貧困戶發布的需求量很大，平台已將審核權限放在各地方，對此前網友反映的一些不合適的需求，平台已根據關鍵詞檢索進行處理。目前，網民提到的奇怪需求均已下架。

湖北省十堰市扶貧辦工作人員指，社會扶貧網上的扶貧需求，大多是已經脫貧的貧困戶發布的一些與自身生產生活相關的求助需求，利用社會力量作出幫助。一些貧困戶對政策不了解，比如發布行李箱需求的人可能認為要外出打工，而行李箱與其生產生活相關。

湖南省漢壽縣扶貧辦的工作人員則指，提出「腿骨折需要跑步機」的人確實為貧困戶，兩年前腿部骨折，當時醫生建議跑步機有利於恢復，於是該貧困戶就自行填寫需求。

湖南省扶貧辦工作人員稱，該APP上出現的一些不合適的需求有村級審核員把關不嚴的問題，了解情況後省扶貧辦已經要求各地對這些不合適的需求作出處理，下一步將會繼續規範該扶貧APP的使用。